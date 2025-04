Trenér Caroliny brání svého beka: Média, jste idioti!

Skoro týden po kontroverzní bitce mezi Jalenem Chatfieldem a Connorem McMichaelem se o tom mluví víc než o samotném hokeji. A Rod Brind'Amour, kouč Hurricanes, už toho má plné zuby. Jeho obránce se podle něj stal terčem neoprávněné kritiky, kterou rozdmýchala média.

A když se ho novináři zeptali, jestli očekává pokračování emocí ve čtvrteční odvetě s Washingtonem, nezdržoval se diplomatickými frázemi. „To média z toho udělala drama – a obvykle jsou to idioti,“ vypálil bez servítek.

Brind'Amour stojí za Chatfieldem na sto procent. Podle něj nešlo o nic, co by hokejový svět neviděl tisíckrát.

„Jestli si někdo myslí, že to, co se stalo, je něco výjimečného, tak neví, o čem mluví. Podívejte se na zápas Bostonu s Detroitem. Dva borci, těžká váha, porvali se a jak to skončilo? Takedown, čau. A tady to bylo úplně to samé,“ vysvětloval podrážděný trenér.

Připomněl tím souboj Austina Watsona s Jakubem Laukem z 29. března, kdy větší Watson sundal Lauka na led podobným způsobem jako Chatfield McMichaela. Oba přišli o helmy, oba padli na zem.

Rozdíl? V jednom případě to byla „hokejová bitka“, ve druhém „kontroverze“, kterou někdo zbytečně nafoukl. „Přestaňte z toho dělat něco, co to není. Není fér, že takhle označujete našeho hráče. To mě štve,“ vzkázal Brind'Amour reportérům.

Chatfield, kterému bylo uděleno teprve druhé pětiminutové vyloučení za bitku v kariéře, vyfasoval desetiminutový trest, ale žádný distanc ani pokutu od ligy nepřišla. McMichael je navíc v pořádku a odehrál za Capitals další zápasy. Když se tedy podíváme na fakta, žádné drama se vlastně nekonalo.

