Trenér Dallasu DeBoer: Hořkost z konce ve Vegas, co šlo udělat jinak?

V NHL se etabloval coby hlavní kouč San Jose Sharks, poslední dvě a půl sezóny ale strávil ve Vegas. Aktuálně je trenérem Dallasu, kde se těší na novou výzvu, což ovšem neznamená, že se neohlíží zpět. Tím spíš, že se s odchodem pořád úplně nesmířil.

S blížícím se tréninkovým kempem Stars v něm rozhodně roste chuť a zvědavost. Bude to jeho pátá štace v lize lig. Dallas padl v sedmi zápasech prvního kola s Calgary, bude na DeBoerovi, aby dal vzpomenout na předešlou sezónu, kdy Hvězdy prošly až do finále.

„Jdete kupředu. Moje trenérská část mozku se posunula. Jsem nadšený z Dallasu a lidí, pro které nyní pracuji. Je vzrušující do toho naskočit. Nicméně je obtížné se úplně povznést nad to, co se stalo ve Vegas, už kvůli okolnostem a situaci. To budu v hlavě nějakou dobu mít,“ přiznává DeBoer.

„Co jsme mohli jako trenérský štáb udělat jinak? Vždycky jsou věci, které šlo udělat lépe.“

Zlatí Rytíři se poprvé ve své pětileté historii nedostali do play off. Za předešlé čtyři roky přitom odehráli vynikajících jedenáct sérií! Počet vynechaných zápasů kvůli zranění vystoupil skoro k pěti stovkám. Výsledek je změna trenéra. Nic neobvyklého.

DeBoer vidí věci tak, že za daných okolností nemohl udělat víc. „Bude to znít jako kyselé hrozny, ale přitom, čím jsme v minulé sezóně procházeli, jsme neměli šanci dosáhnout na úspěch.“

„Nic mi nedluží. Nebyli mi nijak zavázáni ve smyslu, že tu musím znovu být. Nestěžuju si. Dřív se s trenéry zacházelo mnohem hůř. Jsem příliš daleko v kariéře, abych něco takového dělal. Přesto jsem v době, kdy vás nic nemůže překvapit, byl vyhazovem zaskočen.“

Čeká ho v Dallasu snazší práce? Kádr je zatížen kontrakty vyhořelých veteránů, kteří se potřebují probrat. Jsou tu i mladí perspektivní hráči. Když přebíral po Gallantovi Vegas, nikoho v kabině osobně neznal. Teď narazí na Joea Pavelskiho, kterého vedl v San Jose.

Těší se na nový tým, na nové město, na práci s novým generálním manažerem. „Musíme dotáhnout sestavu tak rychle, jak jen to půjde. Máme velkou příležitost tady uspět,“ věří 54letý DeBoer.

