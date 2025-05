Trenér, kterého odepsali, má vést Bedarda kupředu. Vím, co je třeba, říká Blashill

Jeff Blashill se vrací do hlavní trenérské role v NHL po sedmi náročných letech v Detroitu a třech sezonách po boku Jona Coopera v Tampě. Tentokrát přebírá mladý, přerodový tým Chicago Blackhawks a věří, že právě teď přišel jeho čas. „Pro mě je tohle v tuto chvíli s tímto týmem přesně ta práce, kterou jsem chtěl,“ pronesl přesvědčivě při svém oficiálním uvedení.

Ve světě, kde se mladí trenéři bez zkušeností často hází rovnou do ohně, se Blackhawks rozhodli pro jinou cestu – zkušenost. Blashill má za sebou více než 500 zápasů v roli hlavního kouče NHL, vítězství v AHL i působení po boku šampionů v Tampě. A přestože jeho bilance v Red Wings nevypadá slavně (204–261–72), čas strávený v organizaci Lightning v něm zanechal něco, co si do Chicaga přináší: zkušenosti.

„V Tampě jsem viděl, co znamená být mistrovský tým. Jak se trénuje, jak se připravuje, co obnáší každodenní standard k dosažení vítězství. A díky tomu dnes vím, co je potřeba – nemusím hádat, nemusím doufat. Vím,“ řekl Blashill a jeho slova zněla jako protipól k nejasnému tápání, které jeho působení v Detroitu doprovázelo.

GM Kyle Davidson ho popsal jako člověka, který „splňuje všechno, co je potřeba“ – zkušený, v kontaktu s mladými hráči, schopný růst s týmem a přitom vědomý si bolesti přestavby. A ta v Chicagu ještě zdaleka není u konce. Tým skončil poslední v Centrální divizi, v NHL předposlední. Ale zároveň má mladé jádro, které začíná být slyšet: Connor Bedard, Artyom Levshunov, Colton Dach, Sam Rinzel, Oliver Moore a další.

„Máme potenciální hvězdy na všech pozicích,“ prohlásil Blashill. „Není to běžné. Teď je mojí prací z nich ty vítěze vytáhnout.“

Největší důraz klade právě na Bedarda. Devatenáctiletý centr má být tváří nové éry. „Connor se dostane na další úroveň, o tom není pochyb. Má v sobě stejný hlad, jaký mají ti nejlepší hráči světa. A naším úkolem je postavit mu k tomu správné podmínky – na ledě i mimo něj.“

Blashill zároveň mluvil o vítězných návycích, které jsou tvořeny maličkostmi. Nezní to jako sexy hokej, ale přesně tenhle přístup mu může v mladém týmu přinést výsledky. Uznává i roli veteránů, jako jsou Foligno nebo Murphy: „Potřebujeme je jako táty téhle šatny. Tihle kluci musí pomoct ukázat mladým, jak se vyhrává.“

