Trenér Ottawy: Největší posilou bude Norris, Kubalík může hrát na více postech

Příprava na novou sezónou probíhá v Ottawě s trochu větší rozechvělostí než obvykle. Do klubu vstoupil nový vlastník Michael Andlauer, jehož příjezd je v těchto dnech očekáván. Pak je tu několik změn v kádru. Podobně jako loni kvůli nim Senátoři vstoupí do sezóny s velkým očekáváním.

Nejvíc ze všeho se D.J. Smith těší na progres u mladých hokejistů. „Přivedli mě sem, abych těm klukům pomohl s přechodem mezi chlapy. Hlavní je, že jdeme do sezóny zdraví a nemáme se na co vymlouvat. Během mých prvních tří let tady si hodně hráčů hledalo své místo v týmu v lize. Byly tam večery, kdy už se prezentovali jako elitní hráči. To byl dobrý pocit.“

Za nejpodstatnější považuje před přípravným kempem návrat Joshe Norrise. Loni třiadvacetiletý útoční podepsal po jediné 55 bodové sezóně (35+20) lukrativní osmiletou smlouvu na 63,6 miliónů dolarů. Nedalo moc práce považovat takový kontrakt za ukvapený.

V sezóně 2022-23 nastoupil mladý forvard jen k osmi utkáním s bilancí tří bodů. Zranění ramene ho víc do hry nepustilo. Nyní se tedy konečně čeká, že začne týmu kompenzovat náklady na úrovni 7,95 mil. ročně. Smith ho po skoro roční odmlce považuje za největší „posilu“.

„Naším největší akvizicí je Josh Norris. Celou sezónu jsme hráli bez něj. Rozhodně si myslíme, že je to třicetigólový střelec. Trénuje. Už je ve městě nějakou dobu, dostane hodně prostoru v přípravě. Ztratil rok. Měl ale celé léto na to, aby nabral síly,“ říká trenér.

Ottawa se bude opírat o prověřené útočné trio, které může tvořit první formaci. Brady Tkachuk, Tim Stützle a Claude Giroux. Druhý útok by mohl centrovat právě Josh Norris, na křídlech možná s Vladimirem Tarasenkem a Dominikem Kubalíkem. Třetí lajnu by měl vést dvaadvacetiletý Shane Pinto, který dal loni dvacet branek a nasbíral 35 bodů.

Smith se z tria centrů raduje. „Nikdy jsem je pořádně nemohl použít pohromadě. Ve 164 zápasech jsem je měl k dispozici všechny snad jen v tuctu utkání. Pinto bude lepší hráč, jde nahoru. Se všemi třemi budeme určitě lepší tým.“

Hodně se čeká od posil Tarasenka a Kubalíka. Mužstvo ztratilo Alexe DeBrincata, zmíněné duo střelců by ho mělo nahradit. Na českém střelci oceňuje Smith jeho univerzálnost. „Kubalík i Joseph můžou hrát na obou stranách. Nakonec to není o prvních dvou lajnách a druhých dvou lajnách, je to o týmu.“ Konkrétní složení formací prý se dá dohromady během kempu.

V obraně se všichni těší Jacoba Chychruna, který dorazil z Arizony. Trenérský štáb ho míní spojit v první dvojici s Thomasem Chabotem, teprve v kempu se rozhodne, kdo na které straně. „Chceme je spojit od začátku přípravy, budou hrát spolu,“ slibuje trenér. „Zkusíme je na obou stranách.“

