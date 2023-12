Trenér Sullivan v ohrožení? Ani omylem, uklidňuje Dubas

Není to zatím sezona, se kterou by mohli být v Pittsburghu spokojení. Nicméně k žádným radikálním změnám nedojde. Jádro týmu bude pohromadě a neměnit se bude ani složení trenérského týmu. Potvrdil to generální manažer Kyle Dubas.

"Jakmile tým nedosahuje svého potenciálu, je jasné, že se pozornost hned přesune na trenéra," řekl Dubas v pondělí zámořským médiím.

"Na to bych řekl, že pokud jde o Sullyho, udělal na mě při mém příchodu dojem a má můj respekt," dodal. "Když jsem s ním byl každý den a viděl jsem nejen jeho pozornost věnovanou detailům k systému jako takovému, ale také jeho pozornost věnovanou detailům s hráči a jejich individuálnímu a osobnímu koučování, myslím, že máme velké štěstí, že máme právě jeho. Je to ten správný člověk, rozhodně ano."

Sullivan, nejúspěšnější trenér v historii klubu, získal s Penguins dva Stanley Cupy, ale jeho devátý rok na lavičce se nevyvíjí zrovna podle plánu.

Penguins se nacházejí na předposledním místě Metropolitní divize s bilancí 11-12-3, hůře je na tom v divizi jen Columbus. Pittsburgh prohrál poslední čtyři zápasy, v nichž inkasoval dvanáct branek. Problémem je hlavně ofenziva, která je nyní nefunkční. V posledních třech zápasech vstřelili Crosby a spol. jen tři góly.

"Zodpovědnost padá na mě, abych určil směr, kde se nacházíme a kam směřujeme," přiznal Dubas.

Dubas převzal otěže v Pittsburghu před létem a provedl řadu kroků, a to v čele se ziskem obránce Erika Karlssona, aby se pokusil dostat svůj nový tým zpět mezi favority poté, co Tučňáci v minulé sezoně chyběli poprvé od sezony 2005/06 v play off.

Navzdory problémům Penguins ale Dubas velí k trpělivosti.

"Nebudu dělat žádná rozhodnutí podle toho, jak se nám bude dařit tento nebo příští týden," řekl Dubas. "Až se dostaneme k přestávce Víkendu hvězd a pak dál, budeme mít lepší představu o tom, co jsme jako tým a kam potřebujeme jít."

Nebude ale pozdě?

Share on Google+