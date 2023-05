Trenéra hledá i Columbus. Mluví se o Babcockovi!

Trenéry do nové sezony hledají nejen ty nejpopulárnější týmy jako Rangers či Capitals, ale také méně výrazné kluby. Momentálně je bez trenéra například i Columbus, který chce mít tuto otázku vyřešenou co nejdříve. Kandidátů je vícero.

Generální manažer Jarmo Kekäläinen minulý týden naznačil, že hledání náhrady za trenéra Brada Larsena bude dokončeno spíše dříve než později.

Jak moc dříve? Kekalainen řekl všem účastníkům procesu, že by rád měl nového trenéra ještě předtím, než se 21. května vydá na mistrovství světa. Jinými slovy, následující dny budou naprosto klíčové.

„Ne vždy to jde podle plánu a dle přání, jelikož do toho vstupují různé faktory,“ ví ale dobře. „Raději uděláme správné rozhodnutí než rychlé rozhodnutí.“

Tradičním kandidátem je v současnosti bývalý trenér Rangers Gerard Gallant, nicméně Columbus ještě nepožádal Rangers o povolení k pohovoru. To je potřeba, jelikož smluvně (bude mu chodit výplata) je vázán ještě na rok.

Problémém by mohly být peníze. Nejen u Gallanta, ale i obecně. Platy trenérů v NHL v posledních letech prudce vzrostly. Úspěšní trenéři typu Gallant, Laviolette, Sutter apod., vydělávají přes 3 miliony dolarů za sezónu.

Napříč ligou se šíří otázka, zda jsou Blue Jackets ochotni zaplatit za velké jméno, nebo zda chtějí povýšit asistenta trenéra či dát šanci začínajícímu trenérovi. „Pokud bude potřeba, zaplatíme,“ smetl ale Fin pochyby ze stolu.

A koho by mohl zaplatit? Ve hře jsou primárně dvě velká jména. Pokud by se nepodařilo s nikým domluvit, byl by interní volbou Pascal Vincent. Nicméně dle novináře Pierra LeBruna prý Jackets také mluvili s Peterem Laviolettem a Mikem Babcockem.

Ostatně, jméno legendárního Babcocka se začíná skloňovat čím dál častěji. Nebyli by to totiž Rangers, aby nešli po velkém jménu, což potvrzuje i novinář blízký dění Vincent Mercogliano: „Několik lidí se mi zmínilo, že slyšeli, že se na něj Rangers dívají – ptají se na něj a jeho práci. Rozhodně se zdá, že jsou velmi zvědaví, jak moc pokročil a změnil se od posledního angažmá v roce 2019.“

