Trenérova bunda pro Mrázka! Konečně za Kačery kouzlil, 400. start v NHL si vychutnal

9. listopadu 16:30

Tomáš Zatloukal

Byla to dvě vystoupení, co by si i přes výhry klidně odpustil... Šest fíků v kalifornském derby od Žraloků ze San Jose, to byla divoká premiéra v anaheimském dresu. Bostonští Medvědi v čele s Davidem Pastrňákem mu pak nasypali "bůra". Petr Mrázek zkrátka neodstartoval svou sedmou štaci v NHL zrovna snově. Do třetice všeho dobrého, říká se. A platilo to i pro ostravského rodáka, novou dvojku Lukáše Dostála.

I Dostál musí odpočívat.

A pro tyto případy je, na rozdíl od minulé sezony, kdy mu kryl záda Fin Ville Husso, nachystaný zkušený krajan. Parťák, se kterým se zná z repre. Ostatně spolu loni slavili zisk světových šampionů.

Mrázek, ve třiatřiceti už ostřílený mazák, což dokládá i fakt, že naskočil proti Vegas Golden Knights do svého 400. mače v NHL od první minuty.

A dosažený milník oslavil stylově. Bravurním výkonem, při kterém dal vzpomenout na ty nejhvězdnější momenty své kariéry. Nejde jen o to, že zastavil 36 z 39 střel, ale především o vícero vyložených šancí, se kterými si poradil.

Bleskový přesun proti Reillymu Smithovi, lapený únik Ivana Barbaševa, vítězný duel s Tomášem Hertlem a mohlo by se pokračovat...

"Razore, udržel si nás ve hře," smekl před ním Ian Moore, jemuž se v předchozí partii s Dallas Stars povedlo dát první gól v NHL, a předal mu v kabině jako štafetový kolík bundu Gordona Bombaye, fiktivního trenéra z kultovního snímku Mighty Ducks.

Cenu pro nejlepšího Kačera večera.

"Bojovali jsme v úplně každém střídání. Náš kádr táhne za jeden provaz, pomáháme si, hrajeme jeden za druhého. A to je to nejzásadnější," povídal Mrázek, poté co pomohl Anaheimu k šesté výhře za sebou.

Prsty v tom měl i Leo Carlsson, tři body (zapsal se do statistik už podeváté v řadě) katapultovaly náramně talentovaného švédského forvarda do popředí závodu o Art Ross Trophy.

"Razor? Chytal úžasně," smekl před českým gólmanem.

Triumf je vzpruhou pro Mrázkovu psychiku, stejně jako předvedená hra z jeho strany.

V Anaheimu od něj nežádají zázraky, jen občasné kvalitní záskoky. Přesně jako tento. Potřebují mu věřit, vědět, že je na něj spoleh. Doteď byl šéf střídačky Joel Quenneville s jeho vytížením opatrný.

 

Dával mu šanci cca. jednou za dva týdny. To by se nyní mohlo změnit... A prospět všem - Mrázkovi, Anaheimu i Dostálovi.

