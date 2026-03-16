Trenérská elita odhalena. Ovládne anketu zkušený Ruff, precizní Cooper nebo objev Muse?

2. května 14:00David Zlomek
NHL oznámila trojici finalistů na Jack Adams Award, ocenění pro trenéra, který se v tomto ročníku nejvíce zasloužil o úspěch svého týmu. Letošní výběr je přehlídkou tří naprosto odlišných hokejových příběhů. Proti sobě stojí nejdéle sloužící kouč v lize Jon Cooper, zkušený matador Lindy Ruff a překvapivý objev sezony Dan Muse.
Nejemotivnější příběh letošního ročníku napsal v Buffalu Lindy Ruff. Šestašedesátiletý veterán se vrátil na místo činu a dokázal s týmem Sabres něco, co se nepovedlo žádnému z jeho předchůdců za posledních čtrnáct let. Ruff nejenže ukončil nekonečné čekání klubu na play-off, ale dovedl Buffalo až k titulu v Atlantické divizi.
Klíčem k nominaci byla především neuvěřitelná jízda po 9. prosinci, kdy Sabres pod jeho taktovkou zaznamenali bilanci 39-9-5 a stali se čtvrtým nejlepším týmem celé soutěže. Pro Ruffa, který Jack Adams Award vyhrál v Buffalu už před dvaceti lety, by letošní triumf znamenal stylové završení jednoho z nejúspěšnějších comebacků v moderní historii NHL.
Zatímco Ruff sázel na zkušenost, Dan Muse v Pittsburghu vsadil na dravost a moderní pojetí hry. Když Muse před sezonou přebíral kormidlo Penguins, většina expertů předpovídala týmu umístění mimo elitní osmičku. Muse však dokázal probudit ofenzivní sílu Tučňáků, kteří zakončili základní část jako třetí nejlépe střílející tým ligy a obsadili druhé místo v Metropolitní divizi.
Pro muže, který dříve působil jako asistent v Nashvillu či Rangers a sbíral zkušenosti v univerzitní NCAA, je nominace na nejlepšího trenéra hned v jeho první sezoně v roli hlavního kouče potvrzením jeho kvalit a schopnosti okamžitě ovlivnit kulturu v kabině plné hvězd.
Trojici uzavírá Jon Cooper, muž, jehož jméno je v Tampě Bay synonymem pro stabilitu a úspěch. Je až s podivem, že dvojnásobný vítěz Stanley Cupu a nejdéle sloužící aktivní trenér v lize tuto trofej ve své sbírce stále nemá. Letos Cooper dovedl Lightning k deváté účasti v play-off v řadě a poprvé od roku 2022 s týmem překonal hranici padesáti výher v základní části. Tampa Bay pod ním navíc zakončila sezonu v elitní pětce v počtu vstřelených i inkasovaných gólů.