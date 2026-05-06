Trenérské aktuality: Vegas mají nového kouče, Washington a Utah si pojistili své šéfy

18. června 11:00David Zlomek
Trenérský trh v NHL zažil zajímavé poslední hodiny. Největší rozruch tradičně vzbudilo ambiciózní Vegas, které po finálovém zklamání povýšilo muže z vlastní farmy, zatímco ve Washingtonu a Utahu sází na osvědčená jména.
Nejvíce sledované dění se opět odehrávalo v Nevadě. Zlatí rytíři totiž pouhý den po ohlášeném konci bouřliváka Johna Tortorelly oficiálně potvrdili jméno svého v pořadí pátého hlavního kouče v historii. Žádné další velké překvapení se ale nekoná, vedení totiž sáhlo do vlastních prověřených rezerv a na střídačku povýšilo čtyřiačtyřicetiletého Ryana Craiga.
Přestože Tortorella vytáhl tým z krize až do finále Stanley Cupu, management měl do budoucna jinou vizi. „John měl velký zájem náš tým trénovat i nadále, ale my jsme zkrátka chtěli dát tuto příležitost Ryanu Craigovi,“ vysvětlil generální manažer Vegas Kelly McCrimmon. Craig si povýšení vysloužil především díky posledním třem letům u farmářského celku Henderson Silver Knights, s nímž v uplynulém ročníku zaznamenal historicky nejlepší základní část organizace.
Trenérskou jistotu si naopak s předstihem pojistili v hlavním městě Spojených států. Washington Capitals podepsali se Spencerem Carberym novou víceletou smlouvu. Čtyřiačtyřicetiletý stratég, který v minulosti působil jako asistent v Torontu, má za sebou na střídačce Capitals tři kompletní sezony a vybudoval si mimořádně silnou pozici.
Přestože letos s týmem do vyřazovacích bojů nepostoupil, v předchozích dvou ročnících play-off nechyběl. Jeho dosavadním absolutním vrcholem je sezóna 2024/25, kdy s Washingtonem dosáhl famózní bilance 51 výher a po právu získal Jack Adams Award pro nejlepšího trenéra celé NHL.
Na stejné vlně stability se veze i organizace Utah Mammoth, která se rozhodla prodloužit spolupráci se svým stávajícím koučem. Andre Tourigny se s vedením dohodl na novém jednoletém kontraktu, který mu zajišťuje pozici minimálně do konce ročníku 2027/28. Tourigny je u kormidla už od ročníku 2021/22, kdy ještě působil u tehdejších Arizona Coyotes, a přežil s týmem i stěhování do Utahu. Novou smlouvu si vysloužil především tím, že letos dovedl Mammoth k jejich vůbec první historické účasti v play-off, kde po statečném boji padli v šesti zápasech právě s pozdějším finalistou z Vegas.