Trenérské škrty pokračují. Ukončen byl také Bylsma

Po pouhé jedné sezoně se Seattle Kraken rozloučili s hlavním trenérem Danem Bylsmou. Seattle pod jeho vedením zakončil ročník s bilancí 35-41-6 a s 76 body, což znamenalo ztrátu 20 bodů na poslední divokou kartu v Západní konferenci.

„Děkujeme Danovi za jeho oddanost a energii, kterou přinesl do naší organizace během uplynulých čtyř let na úrovni NHL i AHL,“ uvedl Ron Francis, dosavadní generální manažer, který zároveň nově přebírá roli prezidenta hokejových operací. „Po důkladném vyhodnocení sezony jsme se rozhodli vydat jiným směrem. Dan je výborný člověk a respektovaný trenér. Sehrál důležitou roli ve vývoji našich mladých hráčů a přispěl k úspěchům v Coachella Valley. Přejeme jemu i jeho rodině mnoho štěstí.“

Bylsma, který dříve vedl Pittsburgh Penguins a Buffalo Sabres, přišel do Seattlu už v roce 2021 jako asistent trenéra farmářského týmu. Později byl povýšen na hlavního kouče Coachella Valley Firebirds, kde pomáhal rozvíjet mladé talenty. Úspěšné působení v AHL mu vyneslo šanci vést i první tým, ale ta skončila neúspěchem.

V NHL má Bylsma za sebou solidní bilanci – během šesti sezon v Pittsburghu dovedl tým pokaždé do play off, vyhrál Stanley Cup v roce 2009 a získal Jack Adams Award pro nejlepšího trenéra v roce 2011. Celkově má v NHL na kontě 355 výher, 231 porážek a 61 remíz v základní části, plus 43 vítězství v play off.

Jeho konec přichází jen krátce poté, co byli propuštěni další dva trenéři: Greg Cronin z Anaheimu a Peter Laviolette z New York Rangers.

Změny se ovšem nedotýkají jen trenérského postu. Seattle zároveň oznámil povýšení Jasona Botterilla do role generálního manažera. Botterill, který v klubu působil jako asistent GM od roku 2021, má za sebou tříleté působení v čele Buffala Sabres (2017–2020) a krátkou epizodu jako dočasný GM Pittsburghu v roce 2014.

Kraken, kteří si v sezoně 2022/23 připsali 100 bodů a postup do play off, od té doby zaznamenali pokles formy i výsledků. Nyní tak klub vstupuje do zásadní přestavby – s novým trenérem, novým GM a otázkami nad budoucností kádru, který zatím nedokázal naplnit svůj potenciál.

