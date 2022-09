Všech 32 týmů zámořské NHL se už pomalu chystá na start přípravy před sezonou 2022/23. S tím se pojí i další posilování soupisek, avšak s trochu jinými pravidly. Organizace před startem tréninkových kempů rozdávají tzv. professional tryout, neboli smlouvy na zkoušku. Tohoto lasa od týmů z NHL se v pátek dočkalo hned pět hokejistů.

Na trhu s volnými hráči je stále ještě spoustu zajímavých jmen. Zatímco někteří čekají, zda obdrží novou smlouvu a připravují se individuálně, další využívají možnost předvést se zájemcům zásluhou kontraktů na zkoušku. Tato PTO, jak se tyto smlouvy v zámoří zkráceně označují, bývají často jednou z posledních možností, jak přesvědčit o svých kvalitách a obdržet standardní kontrakt.

Již dříve PTO obdrželi Tyler Pitlick (St. Louis), Derek Stepan (Carolina), Jimmy Vesey (NY Rangers), James Neal (Columbus) a brankáři Andrew Hammond (Florida) a Dylan Ferguson (Toronto). V pátek se však s těmito smlouvami roztrhl pytel. Podívejme se, kdo má jistotu, že bude moci během tréninkového kempu zabojovat o novou smlouvu.

DeKeyser a De Haan budou muset slevit z požadavků

Obránci Danny DeKeyser a Calvin De Haan nepatří mezi žádné nazdárky. Naopak, v zámoří zanechali již výraznou stopu. S tím se pojí i to, že se v uplynulých sezonách zařadili mezi multimilionáře, jelikož obdrželi velmi štědré kontrakty.

Pokud ale budou chtít v NHL pokračovat, budou muset velmi slevit ze svých finančních požadavků.

Dvaatřicetiletý Danny DeKeyser spojil celou svou kariéru s Detroitem a posledních šest let si ročně přišel v průměru na pět milionů dolarů. Byl stabilním členem defenzivy Red Wings, jeho výkonnost však v posledních letech klesala. Vedení organizace se navíc rozhodlo, že čas DeKeysera u týmu se naplnil a novou smlouvu neobdržel.

S povděkem tak přijal PTO od Vancouveru, který si zkušeného beka vyzkouší během přípravných zápasů. Statný Američan by mohl pomoci vyztužit už tak poměrně kvalitní defenzivu, které dominují Quinn Hughes, Oliver Ekman-Larsson, Tyler Myers či Travis Dermott.

Canucks však jsou aktuálně trochu v problémech s platovým stropem (to se týká více než poloviny všech týmů NHL) a je jisté, že pokud DeKeysera budou chtít angažovat, nabídnou mu finančně velmi nízkou smlouvu. DeKeyser si je toho vědom a hodlá o takovou smlouvu zabojovat. A i kdyby ji nezískal ve Vancouveru, může svými výkony přesvědčit některý z jiných celků, který by po něm mohl následně sáhnout.

Podobnou výchozí pozici má jednatřicetiletý Calvin de Haan, po kterém sáhla Carolina. Ta má sice taktéž překročený platový strop, ale na několik měsíců umístí zraněného Maxe Paciorettyho na listinu dlouhodobě zraněných hráčů, čímž se část pod platovým stropem uvolní. Zároveň je stále otázkou, jaký osud potká Jakea Gardinera, který vynechal kompletní minulý ročník a je po operacích zad i kyčle.

S De Haanem mají v Carolině své zkušenosti, v roce 2018 s ním uzavřeli smlouvu na čtyři roky s průměrným ročním platem ve výši 4,55 milionů dolarů. Sice se po odehrání jedné sezony pakoval do Chicaga, ve kterém se během tří let trápil obdobně jako celý tým. Pokud by však hrál v týmu s vyššími ambicemi a větší kvalitou, má co nabídnout. Je totiž v ideálním věku.

De Haan je navíc levák, což mu trochu zvyšuje šance na to, aby se nakonec na soupisku Hurricanes prodral, ale jak bylo zmíněno, Carolina bude muset vyřešit problémy s platovým stropem. O smlouvu navíc bude bojovat i Derek Stepan.

Aston-Reese chce přesvědčit Toronto

Přestože má Toronto Maple Leafs na soupisce už 14 podepsaných útočníků, nebrání se určitým změnám. I proto nabídlo zkoušku osmadvacetiletému Zachovi Aston-Reesemu, jenž do NHL vstoupil v dresu Pittsburghu, který jej loni před koncem přestupového období vyměnil do Anaheimu.

Aston-Reese odehrál v minulém ročníku celkem 69 zápasů, během kterých zaznamenal 5 branek a 10 asistencí. Střelecky si oproti předcházejícím sezonám mírně pohoršil, prakticky ale zůstal na svém standardu. Nikdy totiž neměl punc vycházející hvězdy, spíš byl dříčem a kvalitním defenzivním útočníkem.

S tím se pojí i jeho herní styl, jelikož hodně sází na protiútoky. Většinou šel na led ve chvíli, kdy se vhazovalo před brankou jeho týmu, své povinnosti si plnil znamenitě a se spoluhráči úspěšně vybojovával pozice v útočném pásmu. I proto je trochu překvapením, že po něm doposud nikdo nesáhl.

Až nyní se jej rozhodlo vyzkoušet Toronto, které ale bude muset udělat zásahy do již hotové soupisky, pokud ho bude chtít nakonec podepsat. Také Maple Leafs totiž mají překročený platový strop, navíc stále nemají podepsanou smlouvu s obráncem Rasmusem Sandinem, který je chráněným volným hráčem. Vedení Toronta nečeká před startem sezony nikterak klidné období a pro Astona-Reese bude získání smlouvy v tomto týmu hodně náročné.

Může však svými výkony zaujmout jiné...

Harringtona vyzkouší San Jose, Anaheim zvolil Beaulieua

Obránci Scottu Harringtonovi v Columbusu příliš pšenka nekvetla. Sezonu 2018/19 sice odehrál kompletní a také v dalším ročníku byl stabilním členem týmu, ale v posledních dvou sezonách to bylo o poznání horší. V minulé sezoně dokonce odehrál jen sedm zápasů a skončil na farmě v Clevelandu.

Je otázkou, jestli má osmadvacetiletý bek dostatek kvalit k tomu, aby se prosadil na soupisku San Jose, které mu nabídlo smlouvu na zkoušku. Vždyť Sharks mají Karlssona, Vlasica, Ferrara, Šimka, Nutivaaru a Benninga, v záloze pak je Megna či Knyžov. Aby si vysloužil u San Jose smlouvu, musí Harrington během tréninkového kempu zazářit.

O poznání výhodnější pozici má Nathan Beaulieu. Devětadvacetiletý obránce měl loni problémy se zraněním v dolní polovině těla a podstatnou část ročníku musel vynechat. Rozhodně je však hráčem, který v případě, že je zdravý, umí výrazně zabrat nejen v obraně, ale i v ofenzivě. Nebojí se střílet, nebojí se rozehrávat a může se svým zaměstnavatelům odměnit poctivou prací.

Anaheim Ducks mají sice v tuto chvíli defenzivu přebušenou, když mají pod smlouvou devět hráčů (a to se nepočítají rezervy na farmě), ale jelikož se snaží vytvořit zcela nový tým, nebojí se dávat šance. I proto mají před tréninkovým kempem hned pět hráčů na zkoušku. S výjimkou Beaulieua se ale jedná o hráče, kteří nemají s NHL žádné zkušenosti.

Beaulieu by navíc nebyl nijak drahou akvizicí. V posledních letech hrál s kontrakty ve výši 1,25 milionu dolarů a Ducks mají pod platovým stropem šestnáctimilionovou rezervu. Pokud zkušený bek nezklame, vyslouží si nový kontrakt a další šanci v zámořské soutěži.

