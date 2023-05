Třetí start série, třetí prohra v prodloužení! Dallas se nemůže vymanit ze začarovaného kruhu!

Stejně jako úvodní finále Východní konference dospělo i první střetnutí dvou nejlepších celků Západu až do prodloužení. Stars zde zažili další déja vu! Hvězdám zdá se nejsou úvodní bitvy play-off souzeny a zástupce Centrální divize jako již tradičně padl.

Přestože se Stars podařilo těsně před koncem třetí periody srovnat na 3:3 díky přesné trefě kapitána zelenobílé družiny, historie se opět opakovala. Hvězdy nedokázaly využít psychické výhody, která byla v tu chvíli na jejich straně a svému soupeři podlehly v prvním zápase v nastaveném čase, což je pro Dallas v letošních vyřazovacích bojích velké klišé.

„Dobrou zprávou je, že když jsme prohráli v předchozích dvou sériích první zápas v prodloužení, tak jsme vždy postoupili, takže v to budeme doufat i tentokrát,“ řekl DeBoer.

„Domácí byli ale v prvním střetnutí připraveni víc než my. Oproti nám měli kratší sérii a začínali doma. My máme za sebou sedmizápasovou sérii se Seattlem, takže jsem věděl, že to pro nás bude velmi náročné. Myslím, že výsledek je vzhledem k předvedené hře zasloužený.“

Dallasu se sice podařilo ustát nápor domácích v první periodě, ale aktivita Vegas nakonec přinesla ovoce a nic s tím nezmohl ani Jake Oettinger, který držel Rytíře v první dvacetiminutovce na uzdě.

„Je to jeden z nejlepších brankářů v NHL, ne-li nejlepší brankář,“ řekl útočník Robertson. „Víme, jak je dobrý, jak je psychicky silný a je smůla, že jsme jeho skvělý výkon takto promarnili. Musíme před ním trochu přitvrdit.“

Prodloužení nakonec skončilo hned v zárodku, když lišáckým způsobem uspěl Brett Howden.

„Dokázali jsme zúročit první velkou šanci,“ řekl trenér Vegas Golden Knights Bruce Cassidy. „Někdy se to stává. Někdy jsou však potřeba i čtyři prodloužení.“

Právě kvůli tomu, jak dlouho trval první finálový zápas na Východě, se hráči Vegas před hvizdem značícím začátek nastaveného času řádně posilnili.

Teddy Blueger se svěřil novinářům s tím, že jeho kolega ze čtvrté formace William Carrier vypil Red Bull během přestávky mezi třetí třetinou a prodloužením. Podobný nápad měl i obránce Zach Whitecloud. Nakonec však bylo toto nabuzení zbytečné, jelikož prodloužení bylo rozhodnuto velmi brzy. Hráčům to pochopitelně nevadilo a před médii s úsměvy na tváři vtipkovali.

„Budu vzhůru do tří hodin ráno,“ řekl žertem Whitecloud.

