Třetí! Voráček se dotáhl na Hejduka a má před sebou už jen Eliáše a Jágra

Sbírat bude asi opět hlavně asistence, ale budou jich hory. Jakub Voráček měl docela vlažný vstup do sezóny, stejně jako celý Columbus. Teď Modré kabáty vyhrály třetí z posledních čtyř zápasů a projevovat se konečně začíná i český veterán. Pod tři výhry se podepsal pěti nahrávkami.

Dohromady má na kontě 805 bodů (222+583) a v historickém bodování českých hokejistů se dotáhl na třetího Milana Hejduka (805 - 375+430). Na záda už se dívá jen dvěma legendám: druhému muži celkové produktivity NHL Jaromíru Jágrovi (1921) a Patriku Eliášovi (1025).

První hrál NHL skoro do 46 let, druhý do 40. Žádný jiný Čech se přes tisíc bodů nedostal.

Jakub Voráček se nedávno v dokumentu o své nadaci pro lidi trpící roztroušenou sklerózou nebál vyslovit přání, že by jednou rád dohonil na druhém místě Patrika Eliáše. Na rozdíl od zástupu dalších hokejistů si Voráček nepotrpí na fráze, nejednou v rozhovorech přiznal, že své body sleduje. Kdo by to nedělal? Hlavně podle nich se tvoří smlouvy a formuje pozice v týmu.

Kladenský odchovanec má kontrakt ještě na dva roky. Je narozený v srpnu, po jejím skončení mu tedy bude 34 let; s tím, že pokud prodlouží, zahájí další ročník coby pětatřicetiletý. Opakovaně se vyjádřil v tom smyslu, že by poté ještě zhruba dva roky rád přidal, ale natahovat kariéru za každou cenu nebude. Hodně bude záležet na tom, aby byl platný týmu.

Když se to tedy povede, může mít před sebou s touto ještě čtyři sezóny. Bude to na Patrika Eliáše stačit? Loni stihnul Voráček 62 bodů, hlavně gólově ale dost strádal, 6 branek je málo. Václav Prospal vzpomínal v podcastu Bomby k tyči, kterak mu generální manažer jednou vpálil do obličeje, že pokud nedá za sezónu 20 branek, do prvních dvou formací ho nepotřebuje.

Jakub Voráček se zatím v top six Columbusu drží, už před sezónou ale v jiném podcastu zapochyboval, aby se vůbec udržel na přesilovce. Columbus s Johnnym Gaudreauem hodně posílil, zkraje sezóny nicméně ztratil Patrika Laineho. Ani o přesilovku tedy zatím zkušený Čech nepřišel.

Na Patrika Eliáše ztrácí momentálně 220 bodů, při perspektivě čtyř let je to 55 bodů na sezónu.

