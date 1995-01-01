Trh pro Panarina se zužuje. Dle všeho zamíří na slunný jih

4. února 14:00David Zlomek
V NHL vrcholí napětí. Do začátku olympijské uzávěrky přestupů zbývají poslední hodiny a ve středu všeho stojí jediné jméno: Artěmij Panarin. Ruský útočník je na odchodu z New Yorku Rangers a i když jeho preference jasně směřují na slunnou Floridu, cesta k dohodě je lemována finančními pastmi a tvrdým vyjednáváním.
Panarin dle webu RG.org touží po slunné Floridě, kde by se mohl znovu sejít se svým nerozlučným parťákem Sergejem Bobrovským. Tento plán není žádnou novinkou, oba Rusové chtěli hrát v jednom týmu už v roce 2019, kdy byli naposledy volnými hráči. Klíčovou postavou v celém zákulisním divadle je jejich společný agent Paul Theofanous. Propojení těchto dvou hvězd dává Floridě obrovskou výhodu, kterou se generální manažer Bill Zito snaží využít k uzavření obchodu roku.
Florida sice momentálně v tabulce neprožívá ideální období a na postup do play-off ztrácí, ale Zito se nevzdává. Věří, že Panarin by týmu pomohl nejen letos, ale především v příští sezoně, kdy by se zdecimovaný kádr Panthers měl vrátit do plné síly a znovu útočit na vrchol.
Cesta k dohodě je však lemována tvrdým vyjednáváním a Rangers se rozhodně nehodlají své hvězdy vzdát lacino. Situaci komplikuje fakt, že Florida nemá k dispozici volbu v prvním kole draftu až do roku 2028 a její zásobárna talentů není tak hluboká jako u konkurence. Rangers proto požadují hotové hráče a špičkové prospekty, přičemž hlavními figurami jsou třiadvacetiletý Mackie Samoskevich a finský forvard Eetu Luostarinen. Rangers se ale snaží vytěžit maximum a sondují terén i u jiných zájemců, kde jsou však jejich požadavky vnímány jako naprosto přehnané.
Od San Jose se pokusili získat Willa Smithe a od Washingtonu Ryana Leonarda, ale v obou případech narazili na rezolutní odmítnutí. Generální manažeři těchto klubů odmítají obětovat svou nejzářivější budoucnost za hráče, kterému končí smlouva, i když jsou ochotni mu okamžitě nabídnout prodloužení.
Do hry se navíc na poslední chvíli vložila i Tampa Bay, která by Panarina Floridě ráda vyfoukla přímo před nosem. Blesky dělají na poslední chvíli vše pro to, aby do dostihu o ruského útočníka zasáhly a využily svou ruské kolonii v čele s Nikitou Kučerovem. Pozadu nezůstává ani Minnesota. Její manažer Bill Guerin už dříve šokoval ziskem obránce Quinna Hughese a nyní dává jasně najevo, že okno pro zisk Stanley Cupu považuje za dokořán otevřené.
