Trh s beky: Nabídka přestárlých, poptávka po mladých. Kdo to rozhýbe?

17. října 12:00David Zlomek
Na přestupovém trhu by si týmy na začátku sezony rády vyhověly, jenže zatímco některé zoufale shánějí mladé beky s budoucností, většinu nabídky tvoří veteráni. Zatímco třeba Detroit Red Wings se snaží vyřešit přetlak zkušených obránců, San Jose Sharks zbrojí na přestavbu.
Podle Davida Pagnotty z The Fourth Period se například San Jose Sharks po fokusu na útočníky teď soustředí na přestavbu obranných řad. Prvním krokem je příchod dvaadvacetiletého Vincenta Ioria, kterého klub stáhl z waiver listu Washingtonu Capitals. Jenže to je jen kapka v moři, Sharks totiž čelí možnému exodu zkušených beků. Nick Leddy, John Klingberg, Mario Ferraro, Timothy Liljegren a Vincent Desharnais mají po sezoně status nechráněných volných hráčů.
Je to zřejmě promyšlený tah. Obránci bývají kolem uzávěrky přestupů žádaným zbožím a San Jose by za zkušené hráče mohlo vytěžit slušný balíček draftových voleb. Jenže podobná čistka by znamenala, že z jejich současné defenzivy zůstane sotva půlka. Klub by se musel spolehnout na jména jako Orlov, Dickinson, Mukhamadullin nebo čerstvě příchozí Iorio.
Sharks tak lavírují mezi trpělivou rekonstrukcí a nutností udržet aspoň základní konkurenceschopnost. Z krátkodobého pohledu by mohli dál těžit z waiver listu, kde se v příštích týdnech mohou objevit přebyteční beci z klubů jako Buffalo, Montreal či Nashville. Pagnotta dodává, že trh se pravděpodobně rozhýbe až blíže k uzávěrce, kdy contenderům začne hořet pod nohama a mladí beci se stanou nedostatkovým zbožím.
Podobné dilema řeší i Detroit Red Wings, jen z opačné strany. Tam mají obránců přespříliš, ale žádného, o koho by byl skutečný zájem. Podle stejného zdroje se generální manažer Steve Yzerman snaží uvolnit místo ve své přetížené obraně a testuje trh s veterány Erikem Gustafssonem, Travisem Hamonicem a Justinem Hollem.
Gustafsson, kdysi považovaný za ofenzivního beka, se po bídné sezoně s dvěma góly, osmnácti body a děsivým mínus devatenáct stal přirozeným kandidátem na odchod. Jeho dvoumilionový plat je přijatelný, ale výkony zdaleka ne. Hamonic, podepsaný teprve v srpnu, zklamal hned v úvodu sezony, ale rychlé odstřihnutí by bylo netypické.
A Holl? Ten je zatím největší přestupovou přítěží, velký kontrakt na 3,4 milionu dolarů s částečnou no-trade klauzulí z něj udělal prakticky neprodejné zboží. Po průchodu waiverem skončil na farmě v Grand Rapids a zájem o něj není žádný.
