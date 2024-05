V létě by mohl být jedním z nejžádanějších volných hráčů, kteří nemají smlouvu. Třiatřicetiletý Jonathan Marchessault se však na trh s hokejisty bez kontraktu vypravit nechce. Rád by se domluvil na dalším angažmá v Las Vegas, kde by také rád dohrál svou kariéru v NHL.

Poté, co Golden Knights skončili v prvním kole play-off a ztratili naději na obhajobu loňského Stanley Cupu, tak zklamání hokejistů, kteří si chtěli protáhnout sezonu až do června, bylo obrovské. Mezi těmi nejvíce zklamanými byl také Jonathan Marchessault, který odehrál proti Dallasu vůbec poslední zápas své současné smlouvy, kterou s Vegas uzavřel v roce 2018 na šest let.

A nyní spolu se svým agentem řeší, jak ve Vegas zůstat.

Být to čistě na Marchessaultovi, podepsal by takovou smlouvu, která by mu zajistila, že s profesionální kariérou skončí v dresu Golden Knights. A klidně takový scénář nastat může. Zájem o jeho setrvání ve Vegas je prý i ze strany organizace.

Má to však obrovský háček - peníze. Těch je sice v Las Vegas dost, ale nikoliv tam, kde je to potřeba, tedy pod platovým stropem.

Přestože Robin Lehner opět skončí na listině dlouhodobě zraněných hráčů a jeho pět milionů tedy bude k dispozici, tak dohromady bude mít Kelly McCrimmon jen necelých šest milionů dolarů. Smlouva přitom nekončí jen Marchessaultovi, ale také Anthonymu Manthovi, Chandlerovi Stephensonovi, Williamovi Carrierovi, Michaelovi Amadiovi, Alecovi Martinezovi či Pavlu Dorofejevovi.

S řadou z nich se bude muset Vegas rozloučit. Některé ale bude chtít McCrimmon podepsat, zároveň určitě bude chtít také nakouknout na trh s volnými hráči a posílit svůj kádr. Marchessault tak nejspíš bude muset jít s platem dolů a nebude moci pobírat pět milionů dolarů, které bral doposud. Po uplynulé sezoně, ve které nasázel 42 gólů, by však klidně mohl požadovat stejnou gáži.

Situace kolem platového stropu a finanční představy Marchessaulta i McCrimmona pak mohou být problémem, který nakonec přinutí kanadského hokejistu vyzkoušet trh s volnými hráči. Byť si to v tuto chvíli nepřipouští.

„Udělal jsem všechno, co jsem mohl, abych tu zůstal,“ řekl Marchessault během úterního setkání s médii. „Vím, že jsem důležitou součástí organizace. Rád bych zůstal. Byl jsem součástí party, která to tu ve Vegas rozjela, což je jedna z nejpyšnějších věcí v mém životě,“ připomněl vstup Vegas do NHL a fakt, že si jej vedení organizace vybralo v rozšiřovacím draftu v roce 2017.

„Jsem šťastný, že jsem Zlatý rytíř, a chci jím být po zbytek života,“ dodal Marchessault, jenž od sezony 2017/18, kdy nastupuje za Vegas, odehrál 514 zápasů se ziskem 417 bodů. Za loňskou cestu za Stanley Cupem získal také Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play-off.

Share on Google+