Tři bratři v hokejové verzi: Marc Staal oslaví jako třetí v rodině 1000. zápas v NHL

Tahle hokejová pohádka vypadá na šťastný konec. Obránce Detroitu Marc Staal proti Calgary nastoupí ke svému 1000. zápasu v nejslavnější hokejové lize světa a připojí se tak do prestižní společnosti, ve které už jsou jeho dva sourozenci. Poprvé v historii NHL se stane, že tento triumf oslaví bratrská trojice.

Eric, Marc, Jordan a Jared. Čtyři chlapci, kteří spolu jako malí bruslili, hráli hokej a soutěžili. Po většinu času byla jejich největší starost to, kdo bude Wayne Gretzky a kdo Mario Lemiuex.

„Vyrostli jsme jako každá normální rodina. Prostě jsme se bavili hokejem a nic víc nás nezajímalo,“ vzpomínal na dětství současný forvard Caroliny Jordan. „Ale to, co z toho bezstarostného hraní nakonec vyústilo, přerostlo v něco mnohem většího.“

Většího, neuvěřitelného a historického.

Jakmile Marc v neděli nastoupí na led Calgary, stane se třetím bratrem z rodiny Staalových, který si připíše 1000. zápas v NHL. Připojí se tak po bok Erica a Jordana. První jmenovaný má na svém kontě téměř 1300 utkání a druhý dnes večer proti Flyers oslaví jubilejní 1070. start v kanadsko-americké lize.

„Abych byl upřímný, je to trochu neuvěřitelné,“ nechal se slyšet Marc po odehrání svého 999. zápasu. „Hokej byl vždycky celý náš život. Všichni jsme vděční za to, že jsme dostali příležitost hrát tak dlouho. Stejně si ale myslím, že bychom se jeden bez druhého nikam nedostali.“

„Povzbuzovat, podporovat a vyzývat se nám vzájemně pomohlo posouvat se na naší cestě.“

Jejich otec prozradil, jak své syny při hraní na venkovním kluzišti pozoroval. „Myslel jsem jen na to, jak si hokej užívají,“ dojemně vzpomínal.

„Všichni jsme svým způsobem blázni, takže jsme zažili spoustu zábavy a legrace,“ navázal na svého tátu Jordan. „K tomu všemu bylo hraní i dobrý zabiják času. Zároveň to vylepšilo naše dovednosti a pravděpodobně z nás udělalo lepší hráče. V dospívání jsme o tom ale takto nepřemýšleli, prostě jsme si jen hráli.“

Prvním z bratrů, jenž si zahrál v NHL byl Eric, kterého z druhého místa draftovala Carolina.

„Říkal jsem si OK. Eric se dokázal dostat do NHL a já s ním na našem kluzišti každý den hrál, takže to dokážu taky,“ vzal si Marc svého bratra jako motivaci. „Když jsem viděl, jak Erica draftují, říkal jsem si, když dostal šanci on, proč bych ji nedostal i já?“

Nejstarší z bratrů odehrál svůj první zápas v NHL 9. října 2003.

„Na Ericovo první utkání si budu navždycky pamatovat. Bylo mi tehdy patnáct a popravdě jsem byl ještě trochu v šoku, že se to opravdu děje,“ reagoval Jordan. „Jakmile jsem ho viděl, uvědomil jsem si, že to chci taky. Jdu do toho!“

„Od té doby byla NHL jediná věc, na kterou jsem se soustředil. Tehdy to všechno začalo,“ pokračoval třiatřicetiletý Jordan.

O tři roky později si ho vybrali Pens, taktéž z druhého místa draftu. Ještě rok před ním byl z dvanáctého místa zvolen Marc týmem New York Rangers.

