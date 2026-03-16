NHL.cz na Facebooku

NHL

Tři Češi v brankovišti Utahu? Medailista z MSJ podepsal nováčkovský kontrakt

26. března 4:33

Jakub Ruč

21letý český brankář Michael Hrabal si díky další skvělé sezoně v NCAA vysloužil nováčkovský kontrakt s týmem NHL. Sáhl po něm Utah, kde aktuálně působí i Karel Vejmelka s Vítkem Vaněčkem. Dvojnásobný bronzový medailista z MSJ se teď přesune na farmu do Tucsonu v AHL.

„Michael měl vynikající sezónu na UMass a jsme velmi rádi, že jsme s ním podepsali smlouvu. Je to velký, atletický brankář, který se každou sezonou zlepšuje a nedávno byl jmenován Hráčem roku v konferenci Hockey East. Těšíme se, až budeme sledovat jeho další vývoj,“ řekl generální manažer Utahu Bill Armstrong.

21letý Hrabal je odchovancem pražské Sparty, nicméně už třetí sezonu odkroutil v NCAA za univerzitu v Massachusetts. Letos zapsal vynikající úspěšnost zákroků 93,7 % a průměr inkasovaných gólů na zápas stlačil pod dva. Nedávno byl vybrán mezi tři finalisty ceny Mike Richter Award, která se každoročně uděluje nejlepšímu brankáři v univerzitním hokeji.

Čeští fanoušci si jej pamatují hlavně ze dvou mistrovství světa juniorů. V roce 2024 v Göteborgu i o rok později v Ottawě s týmem dokráčel až k bronzovým medailím. V brankovišti se vyjímá především výškou, měří skoro dva metry.

S Utahem podepsal tříletý nováčkovský kontrakt, který vstoupí do platnosti na startu příští sezony. Nyní má nastoupit do farmářského týmu Tucson Roadrunners v AHL. Jen připomeňme, že za první tým Utahu aktuálně chytá česká brankářská dvojice Karel Vejmelka a Vítek Vaněček.

Share on Google+

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.