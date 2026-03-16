Tři Češi v brankovišti Utahu? Medailista z MSJ podepsal nováčkovský kontrakt

26. března 4:33Jakub Ruč
21letý český brankář Michael Hrabal si díky další skvělé sezoně v NCAA vysloužil nováčkovský kontrakt s týmem NHL. Sáhl po něm Utah, kde aktuálně působí i Karel Vejmelka s Vítkem Vaněčkem. Dvojnásobný bronzový medailista z MSJ se teď přesune na farmu do Tucsonu v AHL.
„Michael měl vynikající sezónu na UMass a jsme velmi rádi, že jsme s ním podepsali smlouvu. Je to velký, atletický brankář, který se každou sezonou zlepšuje a nedávno byl jmenován Hráčem roku v konferenci Hockey East. Těšíme se, až budeme sledovat jeho další vývoj,“ řekl generální manažer Utahu Bill Armstrong.
21letý Hrabal je odchovancem pražské Sparty, nicméně už třetí sezonu odkroutil v NCAA za univerzitu v Massachusetts. Letos zapsal vynikající úspěšnost zákroků 93,7 % a průměr inkasovaných gólů na zápas stlačil pod dva. Nedávno byl vybrán mezi tři finalisty ceny Mike Richter Award, která se každoročně uděluje nejlepšímu brankáři v univerzitním hokeji.
Čeští fanoušci si jej pamatují hlavně ze dvou mistrovství světa juniorů. V roce 2024 v Göteborgu i o rok později v Ottawě s týmem dokráčel až k bronzovým medailím. V brankovišti se vyjímá především výškou, měří skoro dva metry.
S Utahem podepsal tříletý nováčkovský kontrakt, který vstoupí do platnosti na startu příští sezony. Nyní má nastoupit do farmářského týmu Tucson Roadrunners v AHL. Jen připomeňme, že za první tým Utahu aktuálně chytá česká brankářská dvojice Karel Vejmelka a Vítek Vaněček.
We have signed goaltender Michael Hrabal to a three-year entry level contract. ✍️
— Utah Mammoth (@utahmammoth) March 25, 2026
Hrabal will report to the Tucson Roadrunners (AHL). pic.twitter.com/VGWwJfjRie