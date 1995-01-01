Tři čeští Medvědi! Blümel debutoval vedle Zachy i Pastrňáka, konkurent zaujal víc

18. listopadu 16:00Tomáš Zatloukal
Matěj Blümel má za sebou premiéru za bostonské Bruins! Od kouče Marco Sturma dostal šanci ve druhé formaci vedené Pavlem Zachou, navíc naskakoval také v elitním přesilovkovém komandu. Na ledě se tak sešli naráz tři Češi. Blümel, Zacha a samozřejmě i ten nejhvězdnější – David Pastrňák. Krásná podívaná. Škoda jen, že z prvního startu za Black & Gold pardubický odchovanec nevyždímal tolik jako jeho rival z farmy.
8 gólů a 8 asistencí za 13 mačů!
To by byl od Blümela další vzkaz klubům NHL, že mu je jednoduše American Hockey League malá. Vždyť se v minulé sezoně stal jejím nejlepším střelcem, když skóroval hned 39krát.
Jenže ta čísla patří Rileymu Tuftemu, o kterém za mořem píšou, že si příkladně vzal k srdci Sturmova slova ze závěru přípravného kempu, adresovaná (nejen) jemu a Blümelovi.
"Na příležitost si budete muset počkat. Tvrdě makejte a ukažte, že stojíte o to se probít nahoru," pověděl jim německý trenér Bostonu.
Tufte, díky početné marodce povolaný společně s Blümelem, ukázal svou formu i mezi elitou, když se proti Hurikánům z Caroliny (1:3) prosadil v početní výhodě. Coby člen druhé speciální formace. Jinak hrál ve čtvrté brázdě. Byl vidět - kromě gólu mu započítali další dvě rány na branku a hit.
Blümel za 13 minut (včetně 162 sekund v přesile) stihl jedinkrát vypálit. Patrně i kvůli tomu, že především nechtěl nic pokazit. A ukázat, že zapracoval na defenzivní činnosti.
"Napříč organizací Bruins je kladen důraz na práci v obranném pásmu. Na to, aby člověk nepřicházel zbytečně o kotouč. Chci hrát tak, jak se ode mě požaduje, a zároveň se také trochu ukázat směrem dopředu. Na ofenzívě jsem dřel celý život..." povídal před partií.
První úkol se mu víceméně povedl, do statistik mu nepřibyla žádná ztráta puku. Ale v útočení, tam zůstal potenciál nenaplněný.
Bylo znát, že střelecky není ve své kůži. Možná synovi bývalého známého rozhodčího příliš svazují ruce myšlenky na to, aby nezklamal při hře bez "černé gumy".
V AHL sice dělá bod za zápas, ale za 13 duelů se trefil jen dvakrát. Alespoň, že čile sbírá asistence (11) a piluje aspekty hry, které dosud byly jeho slabými stránkami. Každopádně by se potřeboval chytit. A proč ne během pobytu v Národní hokejové lize?
Sturm mu jasně demonstroval, že mu prostor na prémiových postech sestavy umí nabídnout. Jen toho využít... Další možnost by se snad mohla naskytnout ve středu proti Anaheimu.
Proti třem českým Kačerům.
