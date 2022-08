Tři dny před arbitráží došlo k dohodě. Yamamoto si plácl s Oilers

Už to vypadalo, že Kailer Yamamoto bude muset k arbitráži. Nový kontrakt v Edmontonu se vzdaloval v nedohlednu a vidina nepříjemných tahanic o peníze naopak byla stále blíž a blíž. Arbitráž se měla konat 7. srpna, dojít k ní však nakonec nemusí.

Třiadvacetiletý Američan se totiž s kanadským klubem dohodl na nové dvouleté smlouvě. Přijde si na 3,1 milionu dolarů ročně.

Yamamoto byl vybrán v prvním kole draftu 2017 z celkové 22. pozice. Před vstupem do NHL reprezentoval Spojené státy americké na světových šampionátech do sedmnácti, osmnácti a dvaceti let.

Už v roce 2017 si NHL poprvé zahrál, v devíti zápasech nasbíral tři asistence. Větší prostor dostal v sezonách následujících.

Velmi se mu dařilo především v ročníku 2019/2020, kdy si držel bilanci téměř bodu na zápas, přestože duelů odehrál jen sedmadvacet. Daleko více měl zazářit v sezonách pozdějších, jenže pravidelný servis Connora McDavida či Leona Draisaitla v příliš velká čísla nepřetavil.

V uplynulé sezoně zaznamenal 41 bodů v 81 zápasech. Dalších 7 bodů si připsal ve vyřazovací fázi, kde Oilers došli až do konferenčního finále.

Edmonton ještě nedospěl k dohodě s dvaadvacetiletým centrem Ryanem McLeodem, jinak by měl mít kádr, především co se týče příchodů, hotový. I tak ale bude muset vyřešit jeden zásadní problém. Momentálně se totiž pohybuje 6 milionů dolarů nad platovým stropem.

