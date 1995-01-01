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Tři gólmani za 3,9 milionu dolarů. Brankoviště New Jersey je ďábelsky levné, i díky Čechovi

12. července 17:30

Tomáš Zatloukal

A chytat teď bude kdo? Ač byl generální manažer Devils Sunny Mehta vychvalován za fakt, že se při trejdu Jacoba Markströma zbavil celého šestimilionového platu maskovaného Švéda, rychle se objevily pochybnosti nad tím, zda Mehtovi zbyli v kádru dostatečně kompetentní muži v betonech. Tuze úspěšný hráč pokeru zareagoval pohotově - přivedl za pouhý milion dolarů Davida Ritticha. Je tenhle trojlístek definitivní řešení, nebo jde o blaf?

Aktuální situace působí tak, že má Mehta vše dobře spočítané.

Přivedl Ritticha za drobné, celkově má k dispozici tři borce připravené chytat v NHL a to za velkorysých podmínek pro populární klub z Newarku. Devils je mají podkšrábnuté za necelé čtyři miliony dolarů ročně.

Každého? Ne, všechny.

I kdyby se Mehtovi povedl majstrštyk, o který usiluje vícero generálních manažerů napříč NHL, tedy zisk Connora Hellebuycka, nedostal by se do nikterak svízelné situace, co se peněz a personálu týče.

A co v případě, že trojnásobného vítěze Vezinovy trofeje teď v létě nezíská?

Nabízí se mu jasný scénář, podle kterého hrát. Může vsadit na současné trio a počkat, jak se Rittichovi, Jacku Allenovi a Nicu Dawsovi bude dařit. "Víme, co Jake umí," je Mehta v klidu ohledně přínosu kanadského veterána.

Zkušeného "chytače" má i v Rittichovi, který je na své sedmé zastávce v NHL. V srpnu oslaví Kristova léta. Klidně odchytá 30 mačů za sezonu, ostatně jeho průměr za poslední dva ročníky je 32 zápasů.

Daws, rodák z Mnichova, už postupně nastřádal šest desítek partií za New Jersey a byť to není žádný Martin Brodeur 2.0, vyloženou ostudu si nikdy neuřízl.

Oprávněnou otázkou ovšem je, zda je aktuální trojice v kleci Ďáblů dostatečně silná na to, aby v play-off vyhrávala klíčové bitvy a uměla posouvat ambiciózní tým ke Stanley Cupu.

Mehta se jistě nevzdává snu o elitním gólmanovi, nicméně s Rittichem na palubě může Nico Hischier a spol. vstoupit do základní části s klidnějším srdcem, než by přinesla sázka na holý tandem Daws, Allen.

A přitom zůstává manévrovací prostor pro posílení, a to třeba až při uzávěrce přestupů.

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