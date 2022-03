Tři góly ze tří střel? Fenomenálního Šesťorkina nezlomila ani brankářská noční můra

Můžete spekulovat o tom, jestli Calderovu trofej získá Trevor Zegras, Moritz Seider nebo Lucas Raymond, klidně se zostra pohádejte na téma příští vítěz Norris Trophy, ale když přijde řeč na gólmany, veškeré debaty jsou zbytečné. Za svou premiérovou Vezinou suverénně míří Igor Šesťorkin. Na lopatky nedostala nástupce Henrika Lundqvista u newyorských Rangers ani situace, která nejspíš budí všechny maskované muže ze snu. Tři fíky ze tří ran!

Byla to idylka.

Jezdci vedli v Madison Square Garden pár minut před koncem druhé třetiny 2:0, otěže zápasu drželi pevně v rukou. Brankové smršti, co následovala, nic nenapovídalo.

A pak to přišlo. 134 sekund, na které by Šesťorkin zcela jistě nejradši rychle zapomněl.

Nejdřív inkasoval po rychlé zteči Brandona Saada, který předložil nabídku, co se neodmítá, Ryanu O'Reillymu. Kapitán St. Louis měl před sebou prakticky prázdnou klec, stačilo netrefit Rusův beton. Povedlo se.

O minutu a půl později bylo srovnáno. Šesťorkina z pravého kruhu propálil Ivan Barbašev. 2:2, gól z kategorie laciných.

A 16 sekund před sirénou se radoval David Perron, poté co pohotově zužitkoval přihrávku od O'Reillyho. Šesťorkin to měl těžké, Perron byl při zakončení rychlý a přesný. Ostatně to jsou kvality, díky nimž v NHL už 946 zápasů.

Poučení pro Blues: Zajíci se počítají až po honu

Kdekdo by se po takovém přídělu sesypal, ne tak Šesťorkin. Borec, kterého zkraje týdne zámořský web The Score nikoliv překvapivě zařadil na první místo mezi kandidáty na zisk Vezinovy trofeje, už další gól nepustil. Klec zavřel.

V závěrečné dvacetiminutovce lapil 14 puků a zásadně pomohl k obratu na 5:3. Že se nevešel mezi tři hvězdy večera? Vydřená výhra byla pro šestadvacetiletého Moskvana důležitější.

Všem ukázal sílu své psychiky. Nezdolnost, s níž se rychle propracoval mezi top gólmany světa. "NHL vládne snad v každé myslitelné statistice, přitom kryje záda ne zrovna hvězdnému mančaftu," píše o něm The Score.

Za vše mluví Šesťorkinova úspěšnost zákroků 94 procent, o desetinu lepší než má jakákoliv jiná jednička.

