Tři mouchy jednou ranou! Zacha ukončil sucho, zařídil bod a slaví jubileum

Na Vánoce se naladil vítězným návratem do New Jersey, Ďábly pomohl zkrotit i jednou asistencí. Po svátcích pak Pavel Zacha hned na první pokus uťal své předlouhé střelecké sucho. Proti Ottawě to byl důležitý zásah: český forvard srovnal v 57. minutě na 2:2 a poslal mač do prodloužení. Nakonec rozhodly až nájezdy, v těch byli úspěšnější Sens s výtečným Camem Talbotem. Bostonští Medvědi každopádně Zachovou zásluhou nevyšli už poosmé za sebou naprázdno.

17.

Tolik zápasů v řadě neskóroval.

Jistě, má na ledě spoustu jiných úkolů, nicméně od borce s takovou ránou zápěstím, se sem tam nějaký ten přesný zásah očekává.

Zacha prolomil smůlu v závěru třetí třetiny, a stylově si tak připsal svůj dvoustý bod v NHL.

Jako 52. krajánek v dějinách slavné soutěže, v historickém bodování českých plejerů je o flek před ním Michal Grošek (221), za sebou má nejblíž Martina Škoulu (196).

Možná Zachu k přesné ráně inspirovalo video, kterým se v předvečer Štědrého dne vytasili Devils. V New Jersey přivítali brněnského rodáka, kterého udělali v roce 2015 celkovou šestkou, tímto klipem:

The Pavel Zacha tribute video. pic.twitter.com/OLN1S43Cv9 — Ryan Novozinsky (@ryannovo62) December 24, 2022

Nebo třeba Zachovi bodla krátká vánoční pauza, protkaná domácí pohodou.

Útočník se osmnáctkou na zádech se z černé série, která se táhla od půlky listopadu a zahrnovala 22 lapených střel, každopádně nermoutil.

Bostonu se daří, sám dostává dost prostoru, jeho výkony kladně hodnotí kouč Bruins i spoluhráči.

"Bavil jsem se spoustou kluků a oni mi říkali, že si váží mé hry. Cení si toho, co mezi mantinely dělám, že vytvářím šance pro ostatní. Hrajeme jako tým, táhneme za jeden provaz, podporujeme se, to všechno je super pro psychiku," míní Zacha.

Povzbuzení od parťáků, že se brzo trefí, nejspíš mělo také podíl na jeho trefě. Důležité, jubilejní a dlouho vyhlížené.

Celkově si Zacha polepšil už na 21 bodů (4+17). Pokud tempo udrží, hravě překoná své osobní maximum (36). Jen to kanonýrské (17) nejspíš odolá, ale na to se vyhlášený pracant nesoustředí.

Necpe se do zakončení, radši přihraje. Naváže na sebe soupeře, vytvoří pro ostatní prostor. Zodpovědně se vrací, hraje chytře. I analytické údaje dokládají, že je značným přínosem.

Zacha ví, že kádru pomáhá jinak. A že si o novou smlouvu – má podepsáno pouze na rok – řekne svými dalšími kvalitami. Gólová radost se každopádně neomrzí a podívaná na ni také ne.

Tak tedy jen houšť a vetší kapky!

Share on Google+