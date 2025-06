Tři muži, tři scénáře. Jak moc se promíchá trh s hvězdami NHL?

Tři hvězdy, tři nejisté budoucnosti. Toronto i Dallas momentálně řeší zásadní dilemata ohledně svých klíčových útočníků, a hlavně Mitch Marner mezitím vyčkává s plánem, který může zamíchat kartami celé ligy.

V Torontu zatím nevypadají jednání s Johnem Tavaresem o nové smlouvě příliš nadějně. Podle informací insidera TSN Pierra LeBruna nejsou obě strany – hráčův agent Pat Brisson a vedení Maple Leafs – zatím „ani zdaleka na stejné vlně“.

Do 1. července sice zbývá ještě pár dní, ale v tuto chvíli není dohoda na spadnutí. Tavares, kterému je 34 let a který v uplynulé sezoně zaznamenal 38 gólů a 74 bodů, se stěhovat nechce. Leafs si navíc nemohou dovolit přijít o druhého centra sestavy bez náhrady. Přesto se zatím nezdá, že by se rýsovalo rychlé řešení.

Další otazník visí nad Mitchem Marnerem. Ačkoliv se kolem něj v posledních týdnech spekuluje o možném trejdu, který by novému týmu poskytl možnost podepsat jej na osm let místo sedmi, podle LeBruna přemýšlí Marner také nad zcela jinou cestou, a sice dvouletou smlouvou s vysokým platem v rozmezí 12 až 13 milionů dolarů ročně.

Taková varianta by mu umožnila znovu vstoupit na trh ve chvíli, kdy se platový strop NHL vyšplhá nad 113 milionů. Marner by se tak ve věku třiceti let dostal k dalšímu velkému kontraktu. Tato strategie ale nese riziko, jakékoliv vážnější zranění by mohlo potenciální jackpot v budoucnu ohrozit.

Mezi týmy, které údajně sledují situaci kolem Marnera, patří Vegas Golden Knights, Los Angeles Kings a také Dallas Stars. Právě texaský klub má však dost starostí i s vlastní hvězdou.

Jason Robertson, elitní křídelník a autor 35 gólů a 80 bodů z uplynulé sezony, sice není na trhu oficiálně, ale Stars už sondují, co by jeho jméno na trhu mohlo znamenat. Podle LeBruna se Dallas snaží zorientovat, jak vysoké požadavky Robertsonův agent na novou smlouvu bude mít.

V současnosti má Robertson ještě rok platnou smlouvu s cap hitem 7,75 milionu dolarů, poté se stane chráněným volným hráčem. Pokud bude požadavek na nový kontrakt příliš vysoký, Stars prý zvažují návrat k týmům, které si už o hráče dříve řekly.

Robertsonova situace je podle všeho „slow-play“, tedy proces, který se potáhne až do konce léta. Dallas má aktuálně podle PuckPedie jen tři miliony volného prostoru pod platovým stropem a potřebuje doladit soupisku, takže každý dolar má cenu zlata.

Jak LeBrun podotýká, žádné z těchto tří jmen zatím není blízko k oficiálnímu rozuzlení. Ale právě takové nejistoty jsou často předzvěstí velkých přestupových pohybů.

