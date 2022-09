Tři plejeři, jeden přístup. Kačeři mají se Zegrasem a spol. jasný plán

Všichni poznali svéráznou anaheimskou tradici, kvůli níž odstartovali své profesionální kariéry s vysokými numery na dresech. Troy Terry směl odložit jednašedesátku loni, Jamie Drysdale s Trevorem Zegrasem vyměnili svá čísla letos. Se čtyřiatřicítkou a šestačtyřicítkou je už neuvidíte. Ducks mají pro všechny tři severoamerické hokejisty obdobný plán i dál, a to pokud přijde řeč na jejich nové, o poznání lukrativnější kontrakty.

Zegrasovi s Drysdalem se rozbíhají závěrečné roky současných nováčkovských smluv.

Terry má před sebou poslední sezonu z tříletého paktu se skromnou stropovou zátěží 1,45 milionu dolarů.

Všichni tak nepochybně byli toto léto adepty na podpis nových dohod. Stačí se podívat třeba ke coloradským Avalanche, ti si s předstihem pojistili Nathana MacKinnona, nebo ottawské Senátory, kteří zainvestovali do Tima Stützleho.

Jenže anahemiský generální manažer Pat Verbeek to viděl jinak. Zvolil odlišnou taktiku.

Nepodepsal Drysdalea, Terryho ani Zegrase (mimochodem tvář videohry NHL 23) během letní přestávky a vyjednávat s jejich agenty nehodlá ani v nejbližší době. "Licitování během rozehraného ročníku by kluky odvádělo od hokeje," míní Verbeek.

Možná mluví z vlastní zkušenosti, během své pestré a 20 let dlouhé hráčské kariéry zažil ledacos.

"Chci, aby se mohli celou sezonu soustředit jen na svou hru. A pak až přijde ta správná chvíle, budu jednat s jejich zástupci a uděláme, co bude třeba," přiblížil svou lehce srozumitelnou vizi pro The Athletic.

Pro Ducks to samozřejmě přináší jisté riziko s ohledem na to, že Terry, Zegras i Drysdale mohou předvádět ještě lepší výkony než doposud a říct si o větší balík peněz, než na který by mohli pomýšlet v tuto chvíli.

Na druhou stranu se ale klidně může přihodit, že třeba Terrymu to nebude tolik lepit, Zegrasovy fintičky soupeři přečtou a Drysdale zůstane na půl cesty mezi ligová defenzivní esa.

Anaheim je v dobré pozici, když se budeme bavit o platovém stropu, přesto Verbeek při rozhodování, co dál s triem talentovaných dravců, myslel i na pro mnohé nepopulární finanční nástroj.

"Ano, myslím si, že flexibilita vůči platovému stropu je nezbytná a důležitá. A já si musím být jistý, že se mi všechny kontrakty pro další roky vejdou do stanoveného limitu," podotkl inteligentní, přemýšlivý funkcionář.

Ve finále mu nahrává do karet to, že Drysdale, Zegras i Terry budou po ročníku 2022/23 volnými hráči s omezením. Jde s nimi hrát o čas. Na rozdíl od borců, v čele Johnem Klingbergem, kteří mohou příští léto bez náhrady pláchnout.

Na ty (Klingberg, Kevin Shattenkirk, Dmitrij Kulikov či Derek Grant) je potřeba se během nadcházející sezony zaměřit. Pokud budou válet, Verbeek je bude chtít udržet.

A přesně kvůli tomu, a také šanci ulovit posily z budoucího hráčského trhu, chtěl mít volné ruce a dostatečný manévrovací prostor. I za cenu evidentního, byť přijatelného rizika.

