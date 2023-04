Tři roky a dost! Laviolette končí na lavičce Washingtonu

Peter Laviolette nebude pokračovat v pozici hlavního trenéra Washingtonu Capitals. Obě strany se po konci ročníku 2022/2023 dohodly na neprodloužení stávajícího kontraktu.

Osmapadesátiletému trenérovi skončí smlouva 30. června a prodloužena nebude, klub to oznámil ve svém oficiálním prohlášení.

„Jsme vděční, jak byl Peter oddaný naší organizaci v posledních třech letech. Je prvotřídním trenérem, který vždy skvěle reprezentoval náš klub a provázel nás několika velmi složitými situacemi. Do budoucna mu přejeme vše nejlepší,“ děkoval generální manažer Brian MacLellan.

Ačkoliv měl Washington v součtu všech tří sezon pod Laviolettem kladnou bilanci, osudnou se mu stala právě skončená základní část. Celek z hlavního města Spojených států amerických se totiž do bojů o Stanley Cup nedostal poprvé po devíti letech.

V letošní sezoně se navíc parta kolem kapitána Alexandra Ovečkina musela vypořádat s velkým množstvím absentujících hráčů. Dlouhodobě chyběli například Tom Wilson, John Carlson nebo Nicklas Bäckström. Alibi však Laviolette nehledal.

„Naší prací je, abychom pracovali s tím, co máme k dispozici. Byl to těžký a náročný rok. Měl jsem pocit, že na ledě máme hráče, kteří mohou být úspěšní a mohou pravidelně vyhrávat, ale to jsme bohužel nezvládali,“ řekl.

Uvidíme, jestli si rodák z Franklinu v příští sezoně náhodou neodpočine. V pozici hlavního trenéra v NHL totiž působí nepřetržitě od roku 2005, kdy převzal Carolinu. Pak trénoval také ve Philadelphii, Nashvillu a naposledy právě ve Washingtonu. V roce 2014 plnil roli asistenta na ZOH v Soči, po skončení zmíněné sezony vedl Američany na světovém šampionátu v Minsku.

