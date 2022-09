Tři roky pro benjamínka. Maskovaný syn hokejové legendy si plácl s Canadiens

Je nejmladším ze čtyř potomků Keitha Primeaua i z kvarteta gólmanů montrealských Canadiens. Cayden Primeau zkrátka platí při rodinné sešlosti i mezi brankáři Habs za benjamínka. To ovšem neznamená, že by už v NHL něco neodchytal, má za sebou už 18 mačů a s novou tříletou smlouvou v kapse plánuje přidat další. Do karet mu hraje dlouhodobá absence Careyho Price, i tak bude mít dva výrazné konkurenty: Jakea Allena se Samem Montembeaultem.

Primeau byl posledním montrealským hráčem se statusem RFA, co čekal na kontrakt.

GM Kent Hughes si teď může odškrtnout i jeho jméno, ročně třiadvacetiletý Američan ukrojí z platového stropu 890 tisíc dolarů. Skromné podmínky, nicméně důležitější je nabízená příležitost. Málokde jinde by měl tak blízko do NHL.

Primeau v minulém ročníku stihl za Canadiens 12 duelů, zářné výkony ovšem nepodával (úspěšnost měl jen 86,8 procenta). Na druhou stranu hráči byli ostře kritizovaní za bídnou hru, kterou před nezkušeným brankářem předvádějí.

Dovolte drobnou rodinnou odbočku.

Cayden je jediným z Keithových synů, co to dotáhl až do slavné ligy. Bratry dělí velké věkové rozdíly, vždyť toho nejstaršího měl někdejší kapitán carolinských Hurikánů a Philadelphie Flyers už v sedmnácti. Coreymu je dnes čtyřiatřicet.

Zatímco v kleci Habs Primeau nezářil, vše si vynahradil na farmě. S Laval Rocket došel až do finále Východní konference, přičemž právě v play-off nejzřetelněji ukázal záblesky svého umění, když vyšrouboval úspěšnost zákroků na 93,6 procenta.

V sezoně 2022/23 by měl být tím třetím vzadu v trojlístku Allen, Montembeault, Primeau. Nepochybně se vzhledem k dnešním trendům s nasazováním gólmanů do klece dostane, otázkou je jen, jak často to bude.

Primeau má každopádně další tři roky na to, aby rostl v organizaci Canadiens a ukázal Montrealu, co dovede a kde je jeho výkonnostní potenciál.

Už teď ale na borce draftovaného až v sedmém kole napsal poměrně solidní hokejový příběh. A když se sejde s rodinou, rozhodně má při štengrování se sourozenci navrch. Dokud nezavzpomíná na svá léta v NHL táta Keith.

