NHL.cz na Facebooku

NHL

Tři sekundy a konec! Smith si dal jedno střídání a byl vytrejdován

4. března 14:00

Jakub Ťoupek

Nashville nejspíš poslední šance na play-off poslal k vodě. Respektive započal výprodej hráčů druhého sledu, kteří podpoří týmy hrající o místenku ve vyřazovacích bojích. Kromě McCarrona se pakuje také Cole Smith, který si ale na rozdíl od vysokého Američana v posledním utkání zahrál. Přesně 3 sekundy.

Cole Smith do utkání Nashvillu s Columbusem sice nastoupil, střihnul si ale jen třísekundový stint, po kterém si plácnul se spoluhráči a odešel do kabin. Přišel totiž trejd, kdy jej Predators poslali do Vegas za výběr ve třetím kole draftu roku 2028 a prospekta Christoffera Sedoffa.

„Myslím, že to byla jen malá změna v sestavě,“ řekl po zápase trenér Predators Andrew Brunette o Smithově času na ledě. „Nejsem si jistý, co se dělo. Museli jsme se jen ujistit, že máme dost hráčů na zápas.“

Do kabiny Preds už se tak v nejbližší době třicetiletý Američan nepodívá, nově bude zlatým rytířem. Vegas tak stejně jako Minnesota využila hráčů ze spodní šestky Nashvillu, kterým vyztuží své útočné řady. 

Smithova kariéra v NHL není nijak zapamatovatelná. V 271 zápasech zapsal 62 bodů, nikdy nebyl draftován, ale svoji roli si uhájil. Jeho přednosti se ukazují především při bránění oslabení, kde je druhým nejvytěžovanějším útočníkem Preds.

V rámci této dohody Nashville získal čtyřiadvacetiletého Cristoffera Sedoffa. Tento vysoký levák poslední tři sezóny hrál za farmu Vegas. V tomto ročníku má na kontě čtyři asistence v 38 zápasech a po sezóně mu skončí smlouva. V NHL se s ním ale nejspíš v nejbližší době nepotkáme.

Share on Google+

Aktuálně z nhl.cz

Minnesota posiluje čtvrtou lajnu. Z Nashvillu přichází McCarron

4. března 12:00

Dlouho očekávaný návrat. Do NHL naskočil 28. Čech

4. března 9:30

Češi a Slováci: Nečas znovu skóroval, trefil se také Nemec

4. března 7:48

Dvanáct gólů v San Jose, Draisaitl sestřelil pěti body Ottawu

4. března 7:13

nhl.cz doporučuje

RETRO POHLED: Falešný mýtus o „náhodném“ Naganu

24. února 10:30

Slafkovský dospěl, McDavid byl hajzlík! Zápas o bronz na ZOH jsem obrečel, vypráví Gáborík

19. února 11:59

Nejlepší z nejlepších! Tohle je TOP 10 hvězd na letošních ZOH

11. února 9:00

Zase ten Kučerov! Rus stahuje MacKinnona s McDavidem a dere se na čelo produktivity

4. února 11:30

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.