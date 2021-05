Tři týmy mohou postoupit do druhého kola. V Pittsburghu se bude bojovat o třetí bod

Čtvrtfinále NHL si už definitivně zajistily celky Colorada a Bostonu. O den později je mohou doplnit další tři týmy. Vegas, Tampa i Winnipeg totiž mají postup mezi osmičku nejlepších na dosah. Jets dokonce vedou 3:0 na zápasy a bleskově rychle mohou ze hry o Stanley Cup vyřadit edmontonské hvězdy Connora McDavida a Leona Draisaitla. Pětizápasový program z pondělí na úterý startuje už hodinu po půlnoci.

01:00 Montreal Canadiens – Toronto Maple Leafs

Stav série: 1-1

Série, která začala nejpozději, je zatím vyrovnaná. V prvním zápase se radoval Montreal, na ledě Toronta totiž vyhrál těsně 2:1. Druhý boj už patřil domácím Maple Leafs, přestože to vůbec snadné neměli.

Javorové listy brzy prohrávaly 0:1, neboť na konci 8. minuty se zapsal do střelecké listiny Jesperi Kotkaniemi. O pět minut později ale srovnal Jason Spezza a poté už pálili jen svěřenci Sheldona Keefea. Toronto v dalších dvou třetinách přidalo po dvou gólech a utkání nakonec vyhrálo poměrem 5:1. Tři kanadské body si zapsal Auston Matthews.

Série tak poprvé míří do Montrealu, který by rád navázal na loňský překvapivý skalp Tučňáků z Pittsburghu. Toronto se i v tomto klání bude muset obejít bez svého kapitána Johna Tavarese, jenž v prvním zápase prodělal po střetu se soupeřem otřes mozku. Dá se očekávat, že do středu útoku druhé formace se opět zařadí třiatřicetiletý Nick Foligno, jenž však stále čeká na svůj první gól v dresu Toronta.

01:00 Pittsburgh Penguins – New York Islanders

Stav série: 2-2

Oba týmy si vzaly v úvodních čtyřech zápasech po jednom vítězství na hostujícím kluzišti. Proto je stav série mezi Pittsburghem a Islanders srovnán a z pondělí na úterý se bude hrát o důležitý mečbol.

První utkání rozhodl dvěma góly Kyle Palmieri. Byl to zároveň zatím jediný zápas, ve kterém se v této sérii šlo až do prodloužení. V následujících třech se vždy rozhodlo po základní hrací době.

Pittsburgh sérii na domácím kluzišti díky výhře 2:1 vyrovnal a o dva dny později šel poprvé do vedení. Zajímavá přestřelka s velkým počtem trestných minut se rozhodla až v 57. minutě, kdy se prosadil Brandon Tanev. Tučňáci ale minule dvě výhry za sebou nepotvrdili, neboť Ostrovanům poté podlehli 1:4. Skvělý výkon podal hlavně ruský brankář Ilja Sorokin, který kryl 29 pokusů soupeřova celku.

02:00 Florida Panthers – Tampa Bay Lightning

Stav série: 1-3

Dvě hodiny po půlnoci začne páté měření sil mezi Floridou a Tampou. Obhájce Stanley Cupu má k dispozici první mečbol.

Blesky ani jednou neprohrály po základní hrací době. Po dvou výhrách na ledě soupeře se vrátily na domácí led, ale velmi dobře rozehrané utkání ztratily po prodloužení. Následná náprava se už povedla, Tampa zvítězila s přehledem 6:2. Především třetí třetina byla velmi vypjatá, rozdáno v ní bylo hned 68 trestných minut.

Florida zatím v play-off inkasovala 19 branek, což je na čtyři odehrané zápasy velmi vysoké číslo. Brankářská dvojice Sergej Bobrovskij – Chris Driedger zatím nepředvádí ideální výkony. Je tak velmi pravděpodobné, že se do branky v pátém duelu série postaví mladičký Spencer Knight.

Ostatně i kouč Joel Quenneville tuto možnost nevyvrátil. Avizoval, že o brankářském obsazení se rozhodne těsně před zápasem. Napomáhá jí i fakt, že na předzápasovém tréninku se stabilní brankářská dvojice v bráně střídala, zatímco Knight měl druhou klec jen pro sebe. Odbude si gólman ročníku 2001 svou premiéru v play-off NHL?

03:45 Winnipeg Jets – Edmonton Oilers

Stav série: 3-0

Série mezi Winnipegem a Edmontonem má zatím překvapivě jasný průběh. Favorizovaný Edmonton ztrácí už tři zápasy. Je tak velmi blízko k rychlému vypadnutí z bojů o Stanley Cup.

Winnipeg vyhrál oba dva zápasy na ledě soupeře, přičemž na branku v tom druhém se muselo čekat až do 65. minuty, kdy rozhodl Paul Stastny.

Na třetí zápas budou fanoušci Jets dlouho vzpomínat. Olejáři totiž ještě v 52. minutě vedli pohodlným tříbrankovým rozdílem. Už v první třetině se dvakrát prosadil Leon Draisaitl a následné dva góly přidali Zack Kassian s Jujharem Khairou. Winnipeg se vrátil do hry v přesilovce, kterou využil na brankovišti důrazný Mathieu Perreault. Na trefu na 3:4 se čekalo další tři minuty, to se prosadil Blake Wheeler. O pouhých šestnáct sekund později byl náskok McDavidovy party pryč, neboť Josh Morrissey našel prostor u lapačky Mikea Smithe.

Zkušený brankář Edmontonu inkasoval ještě jednou. V polovině prvního prodloužení vyhrál Paul Stastny buly na Nikolaje Ehlerse, který pohotovou ranou z první vsítil svou druhou branku v utkání. A jednalo se o gól nesmírně důležitý.

Zlomil závěr posledního střetnutí edmontonský odpor?

04:30 Vegas Golden Knights – Minnesota Wild

Stav série: 3-1

Minnesota se na začátku série na Vegas velmi dobře připravila, jenže na první výhru nedokázala navázat a další tři střetnutí už prohrála.

V prvním zápase zvítězila 1:0 po prodloužení. Navíc ve druhém utkání ve městě hazardu o gól vedla, ale Jonathan Marchessault ve 33. minutě prolomil neprůstřelnost Cama Talbota. Poté se ještě dvakrát trefil Alex Tuch, čímž Vegas sérii srovnalo.

Ve třetím souboji měli Rytíři jednoznačně navrch, přestože začátek utkání se jim vůbec nepovedl. Svou střeleckou převahu ale proměnili v góly a nepříznivé skóre 0:2 nakonec otočili. Zásluhou povedené druhé a třetí dvacetiminutovky zvítězili 5:2.

V minulém utkání se gólově nedokázala prosadit Minnesota, která si ale tentokrát držela převahu v počtu střel na bránu. Efektivita Vegas ale slavila, jen 18 střel totiž stačilo svěřencům Petera DeBoera k výhře 4:0. Golden Knights tak vedou 3:1 na zápasy a jsou blízko k postupu.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+