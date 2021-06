Tři výhry od hattricku. Maroon sahá po třetím Stanley Cupu v řadě, míří do unikátního klubu

Třemi. Tolika body se Pat Maroon připomněl v letošním play-off. Žádná sláva, viďte? Přesto by neměl americký hokejista uniknout vaší pozornosti. Coby dělník ledu poctivě dře na výjimečném veledílu. Vždyť se může stát teprve třetím hráčem v dějinách NHL, co vyhraje třikrát za sebou stříbrný pohár, přičemž mezitím stihne změnit působiště. Maroon slavil předloni se St. Louis a loni s Tampou. Letos se snaží obhájcům Stanley Cupu pomoct k dalším mistrovským oslavám.

Maroon a vyřazovací boje?

To je spojení, co funguje. Za celou kariéru nepostoupil urostlý forvard do bitev o stříbrný pohár jen jedinkrát. A pouze jednou se musel smířit s vyřazením v úvodním kole. Co by za to mnohé hvězdy NHL daly. Tahle bilance je zkrátka neskutečná.

Jasně, Maroon měl štěstí na silné kluby. Sám to přiznává. Na druhou stranu platí, že jeho hra je pro nekompromisní mače o všechno jako stvořená. Možná tentokrát tolik nevyčnívá, mnohdy ovšem patříval k tahounům.

Kouč Jon Cooper ví, koho v Maroonovi má.

Nežádá od hráče za 900 000 dolarů bodové exploze, na to má jiné frajery, očekává hlavně tvrdost a pracovitost. A to Maroon plní. Důkaz? Ač má Cooper široký a špičkový kádr, poslal vyhlášeného bojovníka do všech 19 partií.

A mimochodem, ač Maroon hrával zhruba devět minut za večer, i tak stihl krom hitů, bloků, provokací či šarvátek jeden vítězný gól.

Spoluhráči jeho přínos oceňují. "Mezi mantinely je platný, pomáhá nám důrazem i svými fyzickými parametry. Vyhrává snad všechny své osobní souboje. Má ohromnou sílu," chválí ho Yanni Gourde.

I bitky patří do Maroonova repertoáru:

Gourde, hrdina sedmého mače proti Ostrovanům, smeká před Maroonem také kvůli práci v kabině. "Je vůdčím typem, od jeho příchodu do našeho mužstva se to opakovaně ukázalo. Ví, jak správně zareagovat na výhry i porážky."

Maroon umí podle Gourdeho ostatní zkrotit, aby nelétali v oblacích, stejně jako je nabudit ve chvílích, kdy se prohraje důležitý mač. I to je důležité pro kolektivní úspěch. A Tampa po něm opět sahá.

Pokud přidá ještě tři výhry, Maroon napodobí Eda Litzenbergera a Eddieho Gerarda. Se třemi prsteny za sebou se dvěma různými kluby se přidá k mužům, co patří do hokejového dávnověku (Litzenberger slavil na začátku 60. let, Gerard dvacátých).

"Když poprvé vyhrajete pohár, zjistíte, že se tomu pocitu v hokejovém světě nic nevyrovná. A tak chce uspět znovu," říká Maroon pro NBC Sports.

"Ještě ale nemáme hotovo," upozorňuje. Ví, že se nevyplatí Montreal podceňovat.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+