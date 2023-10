Třikrát tři? Matthews se může pokusit o historický unikát

Ta pravděpodobnost není vysoká, ale v zámoří se jí přesto opájí. Ačkoli... Toronto je v laufu a v pondělí proti němu nebude stát soupeř z nejtvrdších. Chicago, třebaže posílené o generační talent, bude letos pořád patřit k těm slabším.

V pondělí navštíví Scotiabank Arenu v Torontu.

Zvládne Auston Matthews potřetí v řadě hattrick?

Sezónu odpálil vskutku impozantně. Na třígólový zápis proti Montrealu (6:5) navázal dalším hattrickem proti Minnesotě (7:4). Třetí zápas hraje Toronto opět doma s Chicagem.

„Red hot“ Matthews, jak ho nyní označují v zámoří – neznamená to, že by byl horký, jak je dnes populární říkat, přeložme to spíš jako rozpálený / rozžhavený (do ruda) – dostane další příležitost rozšířit svůj střelecký účet.

Trojitý hattrick, hattrick hattricků, by byl historickým unikátem. Ani v té nejotevřenější éře, kdy gólmani vypadali, že chytají v teplákách, nedal nikdo tři hattricky po sobě.

Přestože Toronto baví, deset a jedenáct gólů ve dvou zápasech je z hlediska fanouška atraktivní podívaná, Matthews se k osobnímu počinu neupíná. „Potřebujeme hlavně vyřešit určité věci, které nás zrovna nectily,“ řekl s odkazem na devět inkasovaných branek.

On sám dal šest gólů ze třinácti střel, tj. úspěšnost 46,3%. Zatím nasázel v kariéře devět hattricků a stal se pátým hráčem NHL, který rozjel sezónu dvěma tří nebo vícególovými zápasy. Třeba Alexander Ovečkin startoval v říjnu 2017 sedmi góly ve dvou utkáních (3 a 4).

„Kdo tady prodává čepice, jeho akcie musí jít nahoru. Jsem si jistý, že lidé jejich obětování nelitují,“ žertoval na spoluhráčovu adresu Ryan Reaves.

„Předvádí něco mimořádného,“ řekl John Tavares, který současně vyzdvihl také Matthewsovu obrannou práci. Čtyři z deseti získaných puků Leafs udělal právě on. „Není to jen o dávání gólů, je to také o jeho schopnostech dotahovat akce a vyhrávat souboje. Nevím, jestli si lidé uvědomují, jak dobře si kryje puk nebo jak vnímají jeho pohyb těla,“ vyzdvihl kapitán.

Klobouk za góly ... a za reklamu!

Stojí za to připomenout, že právě v Torontu byl výraz „hattrick“ ve spojení se třemi góly v hokeji použit poprvé, a to právě v souvislosti s Chicagem. Útočník hostů Alex Kaleta si v lednu 1946 před utkáním prohlížel v obchodě Sammyho Tafta klouboky. Jeden se mu líbil, ale prý na něj neměl dost peněz. Provozovatel kšeftu zavětřil příležitost. Slíbil mu ho, pokud dá večer tři góly.

Kaleta dal rovnou čtyři, aniž by narušil radost domácích. Ti totiž vyhráli 6:5. Místní rádio pak použilo spojení „hattrick“ (hat je anglicky klobouk) a Taftův obchod ze všeho slušně profitoval. Stal se terčem zájmu místních celebrit, včetně tehdejšího majitele Maple Leafs například. Chicagský novinář Bob Verdi později psal, že Kaleta nosil klobouk hrdě dobrých deset let.

Šlo o dobu, kdy hrály hvězdy NHL za pár tisícovek ročně a v létě si běžně přivydělávaly v civilních zaměstnáních.

