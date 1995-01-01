Třináct gólů na Floridě, Buffalo smázlo Edmonton

18. listopadu 7:25Radim Sochor
Na dnešním programu kanadsko-americké NHL bylo šest zápasů. Celý program začal v 1:00 přestřelkou na Floridě, kde domácí zvítězili vysoko 8:5. Jak dopadla ostatní utkání?
Boston Bruins - Carolina Hurricanes
1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
Branky a nahrávky
60. Tufte (Eyssimont, Jokiharju) – 29. Staal (Nyström, W. Carrier), 34. Jankowski (Hall, S. Walker), 58. Hall (Nyström)
Statistika
Střely na bránu: 30 – 32 | Přesilová hra: 1/4 – 0/2 | Trestné minuty: 10 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Jeremy Swayman (BOS) – 29 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,6 %, odchytal 60:00
Pjotr Kočetkov (CAR) – 29 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,7 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Matěj Blümel (BOS) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 13:10
David Pastrňák (BOS) – 0+0, -2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 20:06
Pavel Zacha (BOS) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 16:48
Tři hvězdy utkání
1. Pjotr Kočetkov (CAR) 29 zákroků
2. Taylor Hall (CAR) 1+1
3. Jordan Staal (CAR) 1+0
Buffalo Sabres – Edmonton Oilers
5:1 (1:0, 2:1, 2:0)
Branky a nahrávky
20. Östlund (I. Rosén, Dahlin), 29. Byram (Kozak, Krebs), 30. Malenstyn (Dahlin, Samuelsson), 48. Östlund (Dunne), 58. T. Thompson – 25. Roslovic (Draisaitl, Mangiapane)
Statistika
Střely na bránu: 28 – 33 | Přesilová hra: 1/2 – 0/1 | Trestné minuty: 7 – 9
Kdo se postavil do brankoviště?
Colten Ellis (BUF) – 32 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,0 %, odchytal 60:00
Stuart Skinner (EDM) – 23 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,2 %, odchytal 58:06
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Noah Östlund (BUF) – 2+0
2. Colten Ellis (BUF) – 32 zákroků
3. Rasmus Dahlin (BUF) – 0+2
Florida Panthers – Vancouver Canucks
8:5 (2:2, 3:1, 3:2)
Branky a nahrávky
16. Greer (Verhaeghe, Bennett), 20. S. Jones (Reinhart, Bobrovskij), 23. Kunin (Gregor, Forsling), 27. Rodrigues (Reinhart, J. Boqvist), 28. Lundell (Marchand, Ekblad), 45. Bennett (Mikkola, Balinskis), 49. S. Jones (Reinhart, Verhaeghe), 59. Marchand – 15. O'Connor (T. Myers, Q. Hughes), 16. DeBrusk (Sherwood, Q. Hughes), 28. Elias Pettersson (E. Kane, Q. Hughes), 42. Elias Pettersson (Sherwood, Willander), 44. Hronek (Sasson, E. Kane)
Statistiky
Střely na bránu: 41 – 15 | Přesilová hra: 2/6 – 2/6 | Trestné minuty: 18 – 18
Kdo se postavil do brankoviště?
Sergej Bobrovskij (FLA) – 10 zákroků, 5 OG, úspěšnost 66,7 %, odchytal 59:51
Jiří Patera (VAN) – 33 zákroků, 7 OG, úspěšnost 82,5 %, odchytal 56:49
Česká a slovenská stopa
Filip Hronek (VAN) – 1+0, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 25:10
Jiří Patera (VAN) – 33 zákroků, 7 OG, úspěšnost 82,5 %, odchytal 56:49
Tři hvězdy utkání
1. Seth Jones (FLA) 2+0
2. Sam Reinhart (FLA) 0+3
3. Elias Pettersson (VAN) 2+0
Washington Capitals – Los Angeles Kings
2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Branky a nahrávky
4. M. Roy (Protas, Wilson), 22. Ovečkin (McMichael, Chychrun) – 34. Kopitar (Perry, Fiala)
Statistika
Střely na bránu: 25 – 31 | Přesilová hra: 0/2 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Charlie Lindgren (WSH) – 30 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,8 %, odchytal 60:00
Darcy Kuemper (LAK) – 23 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92 %, odchytal 58:07
Česká a slovenská stopa
Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 20:28
Tři hvězdy utkání
1. Charlie Lindgren (WSH) 30 zákroků
2. Alexandr Ovečkin (WSH) 1+0
3. Matt Roy (WSH) 1+0
Columbus Blue Jackets – Montreal Canadiens
4:3sn (1:0, 2:1, 0:2 – 0:0)
Branky a nahrávky
7. Werenski (Olivier, Coyle), 30. Fantilli (Marčenko, Voronkov), 34. Voronkov (Marčenko, Werenski), rozh. náj. Marčenko – 25. O. Kapanen (Matheson, Děmidov), 49. Josh Anderson (J. Roy, L. Hutson), 59. L. Hutson (Dobson, Caufield)
Statistika
Střely na bránu: 23 – 31 | Přesilová hra: 1/2 – 0/0 | Trestné minuty: 0 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Jet Greaves (CBJ) – 29 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,6%, odchytal 65:00
Jakub Dobeš (MTL) – 20 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87%, odchytal 64:28
Česká a slovenská stopa
Juraj Slafkovský (MTL) – 0+0, +2 účast, 2 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 18:47
Jakub Dobeš (MTL) – 20 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87%, odchytal 64:28
Tři hvězdy utkání
1. Kirill Marčenko (CBJ) 0+2
2. Zach Werenski (CBJ) 1+1
3. Dmitrij Voronkov (CBJ) 1+1
Anaheim Ducks – Utah Mammoth
3:2pp (1:0, 0:1, 1:1 – 1:0)
Branky a nahrávky
16. LaCombe (R. Strome, Killorn), 60. Terry (Kreider, C. Gauthier), 62. Zellweger (Sennecke, Killorn) – 39. Guenther (Schmidt, Marino), 50. L. Cooley (Sergačjov, Schmaltz)
Statistika
Střely na bránu: 25 – 18 | Přesilová hra: 0/1 – 0/1 | Trestné minuty: 9 – 9
Kdo se postavil do brankoviště?
Lukáš Dostál (ANA) – 16 zákroků, 2 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 60:02
Karel Vejmelka (UTA) – 22 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,0 %, odchytal 61:38
Česká a slovenská stopa
Radko Gudas (ANA) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 12:52
Lukáš Dostál (ANA) – 16 zákroků, 2 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 60:02
Karel Vejmelka (UTA) – 22 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,0 %, odchytal 61:38
Tři hvězdy utkání
1. Olen Zellweger (ANA) 1+0
2. Troy Terry (ANA) 1+0
3. Jackson LaCombe (ANA) 1+0
