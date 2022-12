Třináct gólů ve Vancouveru, Vegas ovládlo souboj lídrů konferencí

Šest duelů dnešní noci přineslo pár zajímavých zápasů. Přestřelka ve Vancouveru nabídla plno otoček a 13 gólů, Flyers si pak vyšlápli na obhájce trofeje.

BOSTON BRUINS - VEGAS GOLDEN KNIGHTS

3:4sn. (0:2, 2:1, 1:0 - 0:0)

Nájezdy pro Vegas

Souboj dvou lídrů konferencí nabídl vyrovnanou bitvu, která dospěla až do nájezdů. Tedy vyrovnanou alespoň gólově. Boston byl jinak jasně lepším týmem, svého soupeře přestřílel vysoko 43:24, ale nakonec bere pouze bod. A možná za něj může být rád, neboť musel dotahovat manko 0:3.

Branky a nahrávky

34. Marchand (Bergeron, Carlo), 40. Pastrňák (McAvoy, H. Lindholm), 44. Hall (Marchand) – 2. Cotter (W. Karlsson, Theodore), 6. Marchessault, 21. Cotter (Ma. Stone, Theodore), rozh. náj. Re. Smith

Statistiky

Střely na bránu: 43 – 24 | Přesilová hra: 1/4 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Jeremy Swayman (BOS) – 22 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 64:25

Logan Thompson (VGK) – 40 zákroků, 3 OG, úspěšnost 93,0 %, odchytal 64:57



Česká a slovenská stopa

Pavel Zacha (BOS) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:34

David Krejčí (BOS) – 0+0, -2 účast, 6 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 20:32

David Pastrňák (BOS) – 1+0, -1 účast, 5 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 22:30

Tomáš Nosek (BOS) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 09:31



Tři hvězdy utkání

1. Taylor Hall (BOS) – 1+0

2. Brad Marchand (BOS) – 2+1

3. Paul Cotter (VGK) – 2+0

NEW YORK RANGERS - ST. LOUIS BLUES

6:4 (2:1, 1:3, 3:0)

Dobrá třetí třetina Rangers

Rangers dnes dali soupeři lekci z produktivity. Na 6 gólů jim stačilo pouhých 24 střel na branku, brankář Binnington tak nebude na dnešní zápas dlouho vzpomínat. Blues pokračují v sérii proher, dnes si připsali čtvrtou, přičemž potřetí v řadě dostali 6 gólů.

Branky a nahrávky

18. Schneider (Gauthier), 20. Fox (Panarin, Trocheck), 22. Trocheck (Panarin, Trouba), 45. K. Miller (Lafreniere), 49. Lafreniere (Zibanejad), 55. Kreider – 19. Bučněvič (Leddy, Thomas), 21. Tarasenko, 32. Kyrou (Faulk, Barbašev), 33. O'Reilly (B. Schenn, Kyrou)

Statistiky

Střely na bránu: 24 – 29 | Přesilová hra: 1/1 – 1/4 | Trestné minuty: 10 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Igor Šesťorkin (NYR) – 25 zákroků, 4 OG, úspěšnost 86,2 %, odchytal 60:00

Jordan Binnington (STL) – 18 zákroků, 6 OG, úspěšnost 75,0 %, odchytal 56:47



Česká a slovenská stopa

Libor Hájek (NYR) – 0+0, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 14:28



Tři hvězdy utkání

1. Vincent Trocheck (NYR) 1+1

2. K’Andre Miller (NYR) 1+0

3. Alexis Lafreniere (NYR) 1+1

PHILADELPHIA FLYERS - COLORADO AVALANCHE

5:3 (2:1, 1:0, 2:2)

Philadelphia zaskočila favorita

Colorado sice vstoupilo do zápasu lépe, už ve čtvrté minutě vedlo po gólu Newhooka, poté však hráli pouze domácí. Ti otočili na 4:1 a zdálo se být hotovo, ale Avs se ještě nadechli k závěrečnému náporu. V 58. minutě dali jeden gól, 36 vteřin nato druhý, ale Konecny už je ke srovnání nepustil, neboť trefil prázdnou branku.

Branky a nahrávky

8. Sanheim (Laughton, MacEwen), 19. Laczynski (Farabee, P. Brown), 24. DeAngelo (Frost, Hayes), 50. Tippett (Laughton, Provorov), 59. Konecny (Hayes, Sanheim) – 4. Newhook (Makar, MacKinnon), 58. Rantanen (E. Johnson), 59. Newhook (Compher, D. Toews)

Statistiky

Střely na bránu: 34 – 32 | Přesilová hra: 2/3 – 1/5 | Trestné minuty: 10 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Carter Hart (PHI) – 29 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,6%, odchytal 60:00

Alexandar Georgijev (COL) – 29 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,9%, odchytal 57:43



Česká a slovenská stopa

Lukáš Sedlák (PHI) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:25

Martin Kaut (COL) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 11:13



Tři hvězdy utkání

1. Carter Hart (PHI) – 29 zákroků

2. Travis Sanheim (PHI) – 1+1

3. Anthony DeAngelo (PHI) – 1+0

EDMONTON OILERS - WASHINGTON CAPITALS

2:3 (0:0, 2:2, 0:1)

Washington zasypal Skinnera padesáti pokusy

Brankář Edmontonu se musel otáčet hlavně v první třetině, kdy si připsal úctyhodných 23 úspěšných zákroků. Edmonton poté dvakrát vedl, ale ani jednou nedokázal vedení udržet dlouho. Rozhodující gól dal Dowd v 48. minutě.

Branky a nahrávky

22. Kulak (Nugent-Hopkins), 36. McDavid – 28. Eller (Milano), 37. Oshie (D. Strome, Kuzněcov), 48. Dowd (Protas, Jensen)

Statistiky

Střely na bránu: 30 – 50 | Přesilová hra: 0/1 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 2



Kdo se postavil do brankoviště?

Stuart Skinner (EDM) – 47 zákroků, 3 OG, úspěšnost 94%, odchytal 58:26

Charlie Lindgren (WSH) – 28 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,3%, odchytal 59:45



Česká a slovenská stopa

Zápas se odehrál bez československé účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Stuart Skinner (EDM) – 47 zákroků

2. Nic Dowd (WSH) – 1+0

3. Connor McDavid (EDM) – 1+0

CALGARY FLAMES - ARIZONA COYOTES

3:2 (2:0, 0:1, 1:1)

Souboj českých brankářů vyhrál Vladař

Zápas Flames a Coyotes nebyl příliš atraktivní. K vidění bylo dohromady pouhých 47 střel. Například samotný Washington jich měl dnes v noci hned 50. Calgary nakonec potvrdilo roli favorita a zvítězilo gólem v 56. minutě. Arizona si připsala devátou porážku z posledních deseti zápasů.

Branky a nahrávky

15. Dubé (C. Tanev, Kadri), 18. E. Lindholm (Kadri, Huberdeau), 56. Kadri (Toffoli, Huberdeau) – 34. Gostisbehere (Maccelli, Chychrun), 46. Chychrun (Keller, Gostisbehere)

Statistiky

Střely na bránu: 27 – 20 | Přesilová hra: 2/3 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Daniel Vladař (CGY) – 18 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 60:00

Karel Vejmelka (ARI) – 24 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 58:07



Česká a slovenská stopa

Daniel Vladař (CGY) – 18 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 60:00

Karel Vejmelka (ARI) – 24 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 58:07

Adam Ružička (CGY) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 14:34



Tři hvězdy utkání

1. Nazem Kadri (CGY) 1+2

2. Jakob Chychrun (ARI) 1+1

3. Christopher Tanev (CGY) 0+1

VANCOUVER CANUCKS - MONTREAL CANADIENS

7:6pp. (0:4, 2:0, 4:2)

Zápas jako hrom!

Montreal vstoupil do zápasu velmi dobře, první třetinu vyhrál vysoko 4:0 a vyhnal Martina z branky. O čtyři góly vedl až do 37. minuty, kdy se prosadil Garland. Dvě minuty nato už to bylo jen o dva. Canucks vlétli do třetí třetiny v nesmírném tempu. V rozmezí necelých pěti minut otočili zápas ve svůj prospěch na 5:4. Jenže poté si vzal slovo znovu Montreal, jenž v necelých dvou minutách dal dva góly a znovu vedl. V 59. minutě však Kuzmenko využil přesilovku a poslal zápas do prodloužení, kde se třináct sekund po úvodním buly prosadil Pettersson.

Branky a nahrávky

37. Garland (Kuzmenko), 39. Michejev (E. Pettersson, Boeser), 45. Horvat (Höglander, Stillman), 46. Michejev (E. Pettersson, Stillman), 49. Studnicka, 59. Kuzmenko (J. Miller, Q. Hughes), 61. E. Pettersson – 8. Caufield (Harris), 13. Suzuki (Guhle), 15. Monahan (Suzuki, Matheson), 17. Pezzetta (Harris, Evans), 56. Dvorak (Dadonov, Armia), 57. J. Anderson

Statistiky

Střely na bránu: 32 – 25 | Přesilová hra: 1/2 – 0/3 | Trestné minuty: 11 – 9



Kdo se postavil do brankoviště?

Spencer Martin (VAN) – 5 zákroků, 4 OG, úspěšnost 55,6%, odchytal 16:17

Collin Delia (VAN) – 14 zákroků, 2 OG, úspěšnost 87,5%, odchytal 43:15

Samuel Montembeault (MTL) – 25 zákroků, 7 OG, úspěšnost 78,1%, odchytal 60:13



Česká a slovenská stopa

Juraj Slafkovský (MTL) – 0+0, +1 účast, 1 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:36



Tři hvězdy utkání

1. Elias Petterson (VAN) – 1+2

2. Ilja Michejev (VAN) – 2+0

3. Nick Suzuki (MTL) – 1+1

