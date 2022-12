Třináct zápasů! Boston bude hostit Colorado, Toronto čeká zápas na ledě Tampy

Do akce vyjede celkem šestadvacet celků, které se postarají o nabitý program sobotního rána. Těšit se můžete na již zmíněný šlágr večera nebo třeba kanadskou klasiku mezi Edmontonem a Montrealem. K vidění bude i třaskavá bitva mezi Tampou Bay a Torontem.

První buly padne ve 20:00 v Xcel Energy Center, kde vyzve lepšící se Minnesota bezzubé Ducks. Divočáci se chystají na útok na divokou kartu, kterou má v moci Nashville. Stále jim však chybí zraněný Ryan Hartman a nejistý je start Jonase Brodina. Mizérie Kačerů stále nebere konce a vypadá to, že jediná světlá část sezony pro Anaheim bude výběr talentů.

Následuje sedmička duelů se stejným časovým startem. V 1:00 vyjedou na led Bruins Laviny. Úspěchy Devils připravily Medvědy o trůn krále, ale New Jersey má odehráno o dva zápasy více. Každopádně se dnes bude moci Pastrňákova parta na svoji pozici vrátit v případě úspěchu a zaváhání největšího konkurenta. Laviny se naopak musí čím dál více dívat pod sebe, jelikož soupeři se mílovými kroky přibližují, a navíc u Avalanche řádí rozsáhlá marodka.

Rudá křídla se doma chystají na Vegas. Red Wings padli dvakrát v řadě a přerušili svou vítěznou sérii. Mrzí i ztráta Tylera Bertuzziho. Ten se na led vrátí až po novém roce. V divizi už si navíc brousí zuby Florida s Montrealem. Golden Knights po dlouhé dominanci ztratili svoji obrovskou fazónu a teď pravidelně střídají dobrá a špatná klání. Seattle už je navíc na dostřel a dělá si zálusk na čelo Západní konference.

Rogers Place bude hostit střetnutí dvou kanadských mužstev. Oilers změří síly s Montrealem. Družina Connora McDavida se bude chtít vrátit na vítěznou vlnu, kterou utnuli Wild v čele s Kirillem Kaprizovem. Pro Edmonton je nutné udržet si náskok na divokou kartu a nedovolit konkurentovi z mrazivé Alberty se přiblížit. Montreal potřebuje udržet kontakt s postupující čtveřicí Atlantické divize, aby zůstal ve hře o vyřazovací část.

Světla se rozsvítí i v Canadian Tire Centre. Zde ke dnu divize připoutaná Ottawa vyzve prohrami sužované San Jose. Senators zatím návrat mezi konkurence schopné týmy vůbec nevychází a cílem nyní je dostat se v divizi před předposlední Buffalo. Sharks opět jako minulý rok utíkají důležité body a pokud nepřijde výrazná vzpruha, může se o jejich neúčasti v play-off znovu rozhodnout velmi brzy.

Letce čeká křest ohněm, protože budou muset zvládnout peklo na zemi v podobě příjezdu Devils. Ti sice padli proti Predators, ale i tak získali pozici lídra Východní konference. Budou ji ale muset hájit před nájezdem Medvědů. Philadelphia zatím soupeřům vůbec nestačí a až na světlé výjimky, kterých není mnoho, se nadále propadá Metropolitní divizí.

Ve formě hrající Tučňáky prověří St. Louis. Blues se teď nepodařilo zvládnout několik duelů a budou muset znovu zabrat, aby se naplno zapojili do bojů o vyřazovací část. Tučňáci chytli druhý dech a zatím drží Jezdce z New Yorku pod sebou. Pittsburgh body nutně potřebuje, protože v Metropolitní divizi se to začíná pěkně zamotávat.

Tampa Bay v repríze vyřazovací části vyzve Maple Leafs. Toronto válí a drží se v Atlantické divizi hned za Bostonem. Blesky jsou svému sokovi v patách a mají i dva zápasy k dobru. Musí si však dávat pozor na Detroit s Floridou. Bolts však až na střetnutí s Medvědy pravidelně vítězí a svoje místo si obezřetně hlídají.

Přesouváme se do času 1:30. Upadající Rangers, kteří museli oželet ztrátu divoké karty, se postaví na odpor Chicagu. Ztráty s Ottawou a Anaheimem týmu patřičně zavařily. Blackhawks jsou na tom ale patřičně hůře a prohry se začínají pořádně kupit. Navíc zapříčinily i propad na samé dno Centrální divize. Od Jezdců se zde body očekávají, aby se podařilo udržet krok s nad rámec hrajícími Tučňáky.

Následovat bude trojice duelů se startem ve 4:00. Plameny si karty rozhodí s oslabenými Capitals. Calgary to zatím vyjma třaskavých bitev s Floridou moc nejde. Ztratilo totiž několik duelů, což vedlo i k úniku divoké karty. Tu statečně drží jejich úhlavní rival. Washington bodoval ve čtyřech z posledních pěti klání a snaží se ukázat, že se nehodlá smířit s nálepkou stárnoucího týmu, který navíc drtí marodka. Je to však velmi složité zůstat v tak našlapané Metropolitní divizi v kontaktu.

Rozjetý Seattle narazí na rozpačitou Floridu, která potřebuje okamžitě ustálit své výkony a získat zpět postupovou pozici. Predikce totiž nejsou ani zdaleka naplňovány. Krakeni naopak válí čím dál tím více a od čela Západní konference je nedělí mnoho. Panteři minule také uspěli, ale byla to malá záplata na velký pytel problémů. Naváží tedy na minulý úspěch nebo opět neunesou tíhu okamžiku?

Canucks budou potřebovat po dvou prohrách znovu zabrat a střetnutí s Arizonou je pro tento úkol vhodným kandidátem. Přestože Vancouver v posledních klání sekal latinu a hlásil se o návrat do boje o vyřazovací část, tak poslední duely znovu srazily naděje týmu dolů. Není tedy na co čekat.

Jak již bývá zvykem, poslední úvodní hvizd zazní v Kalifornii. A to ve 4:30. Tam budou Králové usilovat o druhé vítězství v řadě a zastavení mizérie, která už generálního manažera donutila jednat. Los Angeles ale čeká útočný hurikán v podobě Caroliny. Ta konečně začíná vítězit a vypadá to, že konečně nastavila jasnou zátarasu útrapám v podobě pěti proher v řadě.

