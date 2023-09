Trip do Austrálie? Věda jménem spánek i pomoc odborníků

Když se organizace Arizony a Los Angeles dozvěděly, že se jich bude týkat výlet do Austrálie, musely zbystřit. Jedná se o extrémně dlouhý let, po kterém se bude složitě podávat špičkový sportovní výkon. Dokonale se tak musel vytvořit plán pro regeneraci.

"Myslím, že naši kluci jsou otevřeni čemukoli, co jim pomůže přidat jedno procento zlepšení," řekl jeden z činovníků Coyotes Devan McConnell.

Ačkoli se dlouhý výlet oba týmy těšily, pro Coyotes a Kings cesta do Austrálie není tato cesta bez úskalí. Zápasy začínají v poledne amerického času.

Je to něco, s čím se Kings potýkali již dříve, zejména během své cesty do Číny.

"Čeká nás hodně překážek. Ne tak z cesty tam, ale z návratu," řekl generální manažer Coyotes Bill Armstrong. "Slyšel jsem, že je to jeden z nejhorších jet lagů, který může nastat. Máme z toho velké obavy, nechali jsme si zavolat firmy, které tuto problematiku studují, abychom se ujistili, že to bude mít minimální vliv. Ale určitě nás to znepokojuje."

Když Coyotes zjistili, že se chystají do Austrálie, McConnell se rozhodl vyzvědět informace od dalších sportovních vědeckých ředitelů a výkonnostních trenérů v NHL i v jiných sportech. Chtěl zjistit, jak se vypořádali s cestováním na dlouhé vzdálenosti a konkrétně s cestou do Austrálie.

"Obvykle se stává, že máte vzorce, kdy se probudíte a jíte, začnete se trochu pohybovat, jste vystaveni světlu, energie je docela dobrá," řekl hlavní výkonnostní trenér Bostonu Kevin Neeld. "Jak den pokračuje, vytváříte si spánkový dluh, který se s blížící se nocí projevuje větší únavou. To je nastaveno na zhruba 24hodinový cyklus. Takže když změníte časové pásmo, vaše tělo je stále přizpůsobeno tomuto cyklu, ze kterého vycházíte. Obecné pravidlo říká, že na jednu hodinu změny času trvá vašemu tělu reaklimatizace přibližně jeden den.“

Je to jako chtít po někom, kdo pracuje normálně přes den, aby najednou pracoval na noční směně, a to na maximální výkon. Proto je klíčové začít připravovat se včas.

Součástí výbavy je nejen včasná příprava a pohovory s experty na tuto problematiku, ale také třeba aplikace, do které se zadávají individuální údaje o spánku každého z hráčů. Díky tomu jsou pak trenéři schopni vhodně načasovat jídlo či spánek. Jakmile budou týmy v Austrálii, čeká je další plánování a pečlivého připravování – hodinu po hodině.

