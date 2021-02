TRIPTYCH: Pepe míří do Colorada pro třetí Stanley Cup! Oklikou přes Long Island

Když se řekne triptych, vybavím si fenomenální obraz Hieronyma Bosche. Zahradu pozemských rozkoší, před níž mi spadla čelist v madridském muzeu El Prado. Skládá se ze tří částí, jež společně tvoří skutečné mistrovské dílo. Podobně vnímám výměny mezi třemi kluby NHL. Jako obdivuhodný majstrštyk. V novém seriálu TRIPTYCH se zaměřím právě na tyto výjimečné obchody, které pokaždé budí pozornost a otřásají světem NHL. Tentokrát jsou v hlavní rolích tři legendy: Claude Lemieux, Wendel Clark a Steve Thomas.

Originál, nebo jen kopie?

To je otázka, jejíž odpověď mívá v umělecké branži milionovou hodnotu. A stejně zásadní význam jí chtěl v létě 1995 dát slavný Pepe Le Pew. Provokatér, skvělý střelec a hlavně muž zrozený pro velké bitvy.

Jak se během pár měsíců stal Lemieux pro New Jersey Devils z hrdiny vyvrhelem? Za vším hledejte peníze.

Vše začalo nevině. Od chvíle, co na ledě Brendan Byrne Areny pózoval s Conn Smythe Trophy a poté křepčil se Stanleyovým pohárem, neuběhl ani týden a "Pepemu" přišla faxem nová smlouva.

Ten kontrakt neplatí, přišel mi faxem

Devils mu nabízeli 5,2 milionu dolarů za čtyři roky jeho jedinečných služeb. Lemieux, který v play-off nasázel úžasných 13 gólů a zastínil týmová esa Brodeura, Niedermayera nebo Stevense, neváhal a podepsal.

Jenže za pár dní se mu vše rozleželo v hlavě.

"Ta smlouva není platná, dostal jsem jen kopii, a tak můj podpis nic neznamená," vybájil si důvod, proč zůstává volným hráčem. To se pochopitelně pranic nelíbílo Lou Lamoriellovi, generálnímu manažerovi New Jersey.

Výsledek? Obě strany se sešly na konci října u arbitráže.

Lemieux mezitím trucoval, nepřipojil se k týmu, žádal od Devils lepší, výhodnější kontrakt.

Tahanice před soudcem Georgem Nicolauem trvala dva dny a dalších pár hodin k tomu, padlo prý mnoho peprných slov, Lemieux s Lamoriellem na sobě vzájemně nenechali nit suchou. Nicolau každopádně rozhodl, že původní smlouva platí.

Podepsaná kopie stačila, ostatně šlo o běžnou praxi. Ohánět se tím, že originál zůstal nesignován, bylo Lemieuxovi marné. Znesváření kohouti se za necelých 24 dní potkali znovu. Jen aby Lamoriello "Pepemu" oznámil: "Pro mančaft bude nejlepší, když tě vyměním."

Chci dvakrát tolik peněz

Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu nebyl jedinou nespokojenou hvězdou v NHL.

Tvrdě si šli za lepšími výdělky také Thomas, který se odmítl před startem sezony 1995/96 připojit k newyorským Ostrovanům. Ten samý krok udělal také Wendel Clark s vysvětlením, že Pierre Lacroix, generální manažer Colorado Avalanche,nedodržel svůj slib.

Jaké křivdy se na Clarkovi údajně dopustil?

Měl mu přislíbit, že spolu dojednaní úpravu posledního roku Clarkova kontraktu. Kníratý kanonýr chtěl podle uznávané novinářky Helene Elliottové dvojnásobné zvýšení platu a to na dva miliony dolarů. Lacroix se rozhodl nechat vše při starém, k změně podmínek nedošlo.

Kdo ví, jak to přesně bylo, každopádně na začátku října 1995 byli v NHL tři excelentní křídelníci, kteří se rozhádali se svými kluby. Řešení? Naprosto jedinečná a prakticky neopakovatelná výměna. Jeden z nejúžasnějších TRIPTYCHŮ všech dob.

Střelecká exploze a Stanley Cup

Lamoriello poslal Lemieuxe k rivalům do New Yorku za Stevea Thomase. Islanders obratem "Pepeho" odveleli do Colorada za Clarka. Tři hvězdy náhle změnily prostředí a jak ukázala budoucnost, žádný z obchodníků si nemohl výrazněji stěžovat.

Lavinám pomohl Lemieux (i se staronovým parťákem Patrickem Royem) k okamžitému zisku stříbrného poháru. Pod Skalistými horami zažil kurážný bojovník s prořízlými ústy gólovou erupci, v premiérovém ročníku dal 39 branek!

Především se ovšem na dlouhou dobu zařadil k nejvýraznějším osobnostem Lavin a mimo jiné zažehl zlaté časy rivality s detroiskými Red Wings.

Thomas se postupně sžil s urputným defenzivním stylem Ďáblů a nasázel v jejich dresu celkem 55 gólů.

A co Clark? Byť se na Long Islandu příliš nezdržel, stal se důležitou personou. Zásadně pomohl s přestavbou tápajícího mužstva, když na jaře 1996 figuroval v obřím trejdu, díky němuž se vrátil do milovaného Toronta.

Nic z toho by se nestalo, nebýt geniálního a výjimečného transferu tří hvězd. Dějiny NHL by tak jistojistě byly o dost chudší.

