TRIPTYCH: Železný muž pro Železného Mikea! O obchodu, co pomohl stvořit šampiony

Když se řekne triptych, vybavím si fenomenální obraz Hieronyma Bosche. Zahradu pozemských rozkoší, před níž mi spadla čelist v madridském muzeu El Prado. Skládá se ze tří částí, jež společně tvoří skutečné mistrovské dílo. Podobně vnímám výměny mezi třemi kluby NHL. Jako obdivuhodný majstrštyk. V seriálu TRIPTYCH jsem se zaměřil právě na tyto výjimečné obchody, které pokaždé budí pozornost a otřásají hokejovým světem. V závěrečném díle bude řeč o New York Rangers.

Na přelomu osmdesátých a devadesátých let bývala NHL divočejší a surovější než dnes. O pravidlech a rozhodčích shodně platilo, že byli benevolentnější. Mezi mantinely se potulovala monstra, ať už bitkaři nebo "lovci hlav".

Víte, co je ještě pozoruhodnější než odehrát v takové době 884 zápasů za sebou?

Přijít o úchvatnou sérii - v té době historicky třetí nejdelší - způsobem, jakým se to "povedlo" Steveu Larmerovi na podzim roku 1993.

Všestranný forvard totiž šňůru uťal dobrovolně. Bez výčitek se zřekl šance překonat Douga Jarvise, největšího "ironmana" dějin NHL. Proč? Larmer si stávkou chtěl vydupat trejd.

"Vysvětloval jsem to už mnohokrát, jednoduše chci změnit prostředí. To je všechno," povídal zámořským novinářům.

Stávka mu nakonec kýžený přestup skutečně vynesla.

2. listopadu 1993 putoval s Bryanem Marchmentem z Chicaga do Hartfordu. Za Erica Weinriche a Patricka Poulina.

Nebyla to pro něj, borce, co jednou pokořil stobodovou metu a do té doby zůstával celou kariéru věrný Černým jestřábům, cílová destinace. Velrybáři k němu přibalili Nicka Kypreose, Barryho Richtera a 6. kolo draftu 1994 a poslali ho na Manhattan.

Za početný balíček vyinkasovali od Jezdců Jamese Patricka s Darrenem Turcottem.

Keenanův styl se zarývá pod kůži Jezdců

Sešli se tak staří známí - Larmer se shledal s Mikem Keenanem. Horkokrevným koučem s přezdívkou "Železný Mike", pod nímž hrával v Chicagu. A pod nímž si vyzkoušel, jaké to je bojovat o Stanley Cup.

Keenan dostal své muže, hlásal titulek newyorských Times, když byl TRIPTYCH oficiálně dokonán. Neil Smith, generální manažer slavného klubu, totiž trenérské ikoně před sezonou veřejně slíbil, že udělá maximum pro to, aby přivedl posily podle jejího gusta.

"Herní styl, jaký Keenan vyznává, byl touto výměnou ještě více zaryt pod kůži Rangers," stálo ve světoznámém tisku.

Šlo o výstižné shrnutí, Larmer proslul poctivou prací směrem dozadu, bojovností a ochotou hrát i se zraněním. Navrch uměl dát gól i útočnou akci připravit. Zkrátka hrál "starý dobrý kanadský hokej", který kombinuje um a důraz.

I pro Kypreose bylo stoprocentní nasazení typické, patřil mezi opravdové ranaře. Rozdával hity i pěsti.

Keenan měl v oblibě frajery, co pro něj vypustí na ledě duši.

"To, co jsem měl na Larmerovi rád, když jsem ho trénoval u Blackhawks, byl fakt, že měl na to hrát v první lajně a hodil se do každé herní situace. Má vysokou herní inteligenci a je ohromně soutěživý," smekl Železný Mike před čerstvou posilou.

Larmer přesazení do New Yorku a opětovné setkání s Keenanem kvitoval. "Rozhodně mi nevadí, že se opět potkáváme. Naopak se za Mikem těším. Měl jsem s ním vždy dobré vztahy. Vím, co se ode mě očekává, do čeho jdu."

Staří známí na Manhattanu

O osm měsíců později se dotkl hokejového nebe, jásal se Stanley Cupem nad hlavou! Nemusel litovat kurážného rozhodnutí, jímž se připravil o status železného muže. Kroku, kvůli němž přišel o majestátní zápasovou sérii, jakých si hráči zpravidla ohromně považují.

Pokud někdo tento TRIPTYCH na plné čáře vyhrál, byl to právě on. A také Kypreos. Oba pomohli Jezdcům ukončit 54 let dlouhé čekání na zisk stříbrného poháru, Larmer krom jiného 16 body!

Do puntíku se naplnila slova z citovaného textu v New York Times: "Na Manhattanu se snaží vybudovat kádr šampionů kolem Marka Messiera. Během sezony uvidíme další příchody zkušených borců."

Larmera následovali Craig MacTavish, Glenn Anderson nebo Brian Noonan. Smith se nebál velkých obětí, klidně poslal pryč Tonyho Amonteho s Mikem Gartnerem. Věřil Keenanově receptu, jak stvořit z kandidátů na zisk Stanley Cupu opravdové šampiony.

Že byl právě Železný Mike tím, kdo posily vybíral, dokládá i fakt, že kromě Larmera s Noonanem přivítal v kabině také dalšího starého známého z časů ve Windy City, Stephana Matteaua. Na své oblíbence z kabiny Blackhawks si Keenan zkrátka potrpěl.

Vyplatilo se. Třeba i kvůli tomuhle legendárnímu gólu.

V seriálu TRIPTYCH již vyšlo:

1. díl: Když Berardovo ego rozhýbalo veletoč. Stěhovali se Straka, Redden i ukřivděný šampion

2. díl: Jak Toronto stvořilo nejlepší tandem v NHL. Co mělo z Lehnerovy výměny?

3. díl: Pepe míří do Colorada pro třetí Stanley Cup! Oklikou přes Long Island

4. díl: Když Havlátovi narostla křídla. Věčné spory s Ottawou vyřešil transfer do Chicaga

5. díl: Zrada od Arizony, Scott se stěhuje! Přijde obrovitý bitkař o All-Star Game?

6. díl: Vyměnit Šatana a zabalit sezonu? Jak Buffalo ukázalo kuráž a změnilo plány

7. díl: Žraloci ulovili Heatleyho! Místo kritizovaného kapitána se poroučí Michálek

8. díl: Sakicův skvost! Nešťastný Duchene se stěhuje do Ottawy, i díky Predátorům

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+