Tristan Jarry a Casey DeSmith jsou mimo hru. Nastoupí do play off?

Pittsburgh musí v závěru základní části řešit nemilou situaci. Jedničku i dvojku brankoviště trápí zranění, a tak s nimi kouč Mike Sullivan v následujících dnech nebude moci počítat. Podle posledních zpráv by však na začátek play off měli být oba připraveni.

Oba hlavní gólmany trápí v těchto dnech lehké zranění, které je v následujících dnech nepustí do brankoviště. Tučňáky už však čeká pouze jedno utkání, když proti Buffalu Sabres v sobotu večer ukončí své letošní působení v základní části a následně je čeká poměrně dost dní volna před play off.

Jak Tristan Jarry, tak Casey DeSmith mají zranění mírnějšího charakteru, které se posuzuje ze dne na den. První zmíněný se poranil zřejmě během posledního zápasu proti Šavlím, ve kterém Tučňáci zvítězili poměrem 8:4. Jedná se o zranění v horní části těla. Casey DeSmith se zranil už v zápase proti Philadelphii, které Letci zvládli poměrem 7:2, u něj jde o zranění ve spodní části těla.

„Je to další nepříjemný aspekt hokeje, se kterým si budeme muset poradit. Měli jsme v této sezóně mnoho zraněných, měli jsme v průběhu sezóny problém v podstatě na každé pozici,“ okomentoval situaci kouč Mike Sullivan.

Po dlouhé době by se tak fanouškům NHL mohl v akci ukázat gólman Maxime Lagace, který chytal naposledy v únoru 2019 v brankovišti Vegas Golden Knights.

Pittsburgh je v současné chvíli na první pozici v osmičlenné Východní divizi, ve které se o prvenství bude ještě bojovat v posledních kolech. Ve hře je stále Washington a také Boston, oba týmy mají odehráno méně zápasů než Tučňáci, kteří mají na Capitals náskok dvou bodů a na Medvědy ještě o dva body více.

Jasné už je však to, kdo se z této divize dostane do play off. Budou to již tři zmíněné celky, ke kterým se přidávají Ostrované, kteří v poslední době neprožili úplně povedené zápasy. Svěřenci Barryho Trotze se s největší pravděpodobností umístí na čtvrté pozici.

Tučňákům bude v posledním zápase základní části chybět také Brandon Tanev, který vynechá osmnácté utkání vinou zranění v horní části těla. Situace se však také v jeho případě lepší, útočník už trénuje v plné zátěži a je možné, že také jej uvidíme už na startu play off.

„Začínám se konečně cítit lépe. Bylo krásné si opět zatrénovat také se svými spoluhráči,“ okomentoval krátce situaci útočník Tučňáků.

