Triviální kvíz: Najdete jedinou hráčskou spojku mezi Gretzkym a Ovečkinem?

Wayne Gretzky nastřílel 894 branek v 1487 zápasech. Alex Ovečkin míří za rekordem s průběžnou bilancí 873 zásahů v 1453 utkáních. Věc je už natolik profláklá, že mu fandové halasně aplaudují i za ještě nedávno vysmívané trefy „do prázdné“.

Každopádně oba sehráli dohromady v NHL bezmála tři tisícovky zápasů. Gretzky končil šest let (1999) před nástupem Ovečkina (2005). Najít společné spoluhráče je ale poměrně obtížné. Je to tak těžké, že ani není nutné použít množné číslo. Je totiž jen jeden. Kdo trochu sleduje dění v NHL, možná o to jméno už v uplynulých dnech zavadil.

Mike Knuble.

Křídelní útočník s historií šestnácti sezón v NHL. Sám byl překvapený, že je jedinou hráčskou spojkou mezi oběma legendami.

„Vlastně jsem jednou z těch triviálních odpovědí,“ poukázal se smíchem pro ESPN na zvyk zámořských režií, kde se snaží prokládat přenosy tzv. „trivia question“ („jednoduchými“ otázkami, které jsou mnohdy pěkně záludné), na něž máte hledat odpověď.

Už když se Ovečkin začal teprve vzdáleně přibližovat střeleckému rekordu, Knuble přetřásal v hlavě otázku, kolik bylo takových jako on? Pochopitelně si je vědom, že v sezóně 1998-99 zažil v šatně Rangers Gretzkyho. A v letech 2009-12 hrál za Washingtonem s Ovečkinem.

„Každého jsem se ptal: ‚Kdo ještě hrál za Rangers a Washington a je zhruba v mém věku?‘ A čím dál víc jsem to cítil tak, že asi nikdo další... Možná jsem to fakt jen já,“ přiznal si časem Knuble, jenž prošel v NHL celkem pěticí klubů (Detroit, NY Rangers, Boston, Philadelphia a Washington).

Do NHL přitom naskočil docela pozdě. Od draftu strávil čtyři roky na univerzitě a pak dvě kompletní sezóny v AHL. V lize lig debutoval ve čtyřiadvaceti letech, vydržel do čtyřiceti. Když hrál s Gretzkym, bylo mu 26, kanadský hokejový velikán právě končil.

„Samotný fakt, že Ovie šlape Gretzkymu na paty, je šílený,“ vyznal se Knuble.

Gretzkyho zažil jako odcházejícího veterána. Dobře si vybavuje šílenství z poslední sezóny, když číslo 99 ohlásilo odchod ze scény. Ovečkina pro změnu zažil jako „rockovou“ hvězdu na vrcholu, která právě obhájila Hart Trophy.

„Jsem šťastný, že jsem si s nimi mohl zahrát. Oba jsou skutečnými superhvězdami,“ říká Knuble.

