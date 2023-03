Trochu Chico, hodně Brodeur. V čem chytá Vaněček a kde výstroj skončí?

Je v tom trocha symboliky. Martin Brodeur byl prvním člověkem z organizace New Jersey Devils, kdo se Vítku Vaněčkovi po loňském trejdu ozval. A právě gólmanskou legendu teď český pracant s jednačtyřicítkou na zádech nejvíc připomíná. V několika duelech nasadil masku s plameny po stranách a také betony, které odkazují na brankářského rekordmana. Naposledy v této výstroji vymazal Hurikány z Caroliny, a dal fanouškům zavzpomínat na "Martyho" i výkonem.

Vaněček už je zase v dobré náladě.

Zkrotil Canes v bitvě o čelo Metropolitní divizi, proti Carolině vytasil 32 zákroků, blýskl se hlavně ve druhé třetině, kdy zůstal perfektní navzdory 14 pokusům o překonání.

Poté co byl opakovaně uklizen na střídačce, zase jednou ukázal, že klec Ďáblů patří jemu. "Snad se zase rozjedu," prohodil s vírou v další sérii výher.

Klidně takovou, jakou už v této sezoně vystřihl. Čítala deset triumfů, což rodáka z Havlíčkova Brodu vystřelilo na dělené třetí místo historických tabulek New Jersey. Lepší byl už jen Brodeur.

Ve své stylové výstroji bude o šňůru triumfů usilovat jen částečně, "brodeurovskou" masku měl od začátku v plánu nasadit jen na tři, čtyři, pět duelů. Tato kvóta je prakticky vyčerpána.

"Design spojuje dvě kultovní masky – na vrchu jsem se inspiroval Glennem "Chicem" Reschem, strany jsou podle Brodeura," komentoval v únoru kousek, který budí pozornost napříč hokejovou veřejností.

Od obou klubových ikon si chce Vaněček nechat masku podepsat a pak si ji vystaví doma na poličku. Nejspíš dlouhodobě nebude nosit ani lapačku, vyrážečku a betony, kterým dominují černo-bílo-červené plameny.

Tak typické pro Brodeura.

Jak kdysi vznikly? Samozřejmě skvěle pasují k tématice Devils. Ale nápad je mnohem starší, pochází z časů, kdy Brodeur ještě neměl s Devils nic společného. Do osmdesátých let, do jeho mládežnických časů. Stojí za nimi jeho bratr.

"Říkali jsme s bráchou, že je gólman "hot", ve formě. A od toho vznikla myšlenka pomalovat si masku plameny, které by to symbolizovaly," řekl Brodeur kdysi pro NHL.cz.

I za Vaněčkovým nápadem mít plameny na masce de facto tak trochu je sourozenec. "Když jsme byli malí, hrál na playstationu vždycky za něj, Marty byl jeho idol," prohodil bývalý brankář Benátek či Liberce.

Naposledy mu design, kterým smekl před Reschem (pro nepamětníky - ten zažil ještě stěhování z Colorada do New Jersey zkraje osmdesátek) a Brodeurem, přinesl štěstí. Uvidíme ho ještě na ledě?

