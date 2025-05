Trotz podržel Brunettea. Nashville i po propadáku sází na trpělivost

Přestože Nashville prožil jednu z nejhorších sezon za poslední dekádu, kouč Andrew Brunette zůstává na své pozici. Generální manažer Barry Trotz v pondělí potvrdil, že s trenérem dál počítá a věří, že aktuální krize je jen dočasnou fází na cestě zpět mezi elitu.

„Mohli jsme zvolit jednodušší cestu a udělat změnu, jenže věříme, že dlouhodobě se vyplatí zůstat konzistentní,“ prohlásil Trotz.

Nashville zakončil ročník s bilancí 30 výher, 44 porážek a 8 remíz, což znamenalo sedmé místo v Centrální divizi a jeden z nejhorších útoků v celé NHL — průměr 2,59 gólu na zápas. A to i přesto, že tým přes léto přivedl hvězdy jako Stevena Stamkose, Jonathana Marchessaulta či Bradyho Skjeie.

Brunette, považovaný za trenéra s ofenzivní vizí, nedokázal najít cestu, jak nové tváře zapracovat do systému, který by produkoval dostatek branek. Hráči sami v závěrečných rozhovorech naznačovali, že by si přáli změnu v herním stylu.

Trotz ale namísto změny sáhl po důvěře. „Andrew je stále mladý trenér, který se učí. Stejně jako talentovaný hráč, i kouč potřebuje čas, aby se vyvíjel. Má na čem stavět,“ řekl.

Dodal, že Brunette si je vědom nutnosti úprav. „Není to diktatura. Mezi trenérem a hráči musí fungovat partnerství. Trenér má zodpovědnost hráče zlepšovat — ale hráči zase musí chtít růst a přijímat zpětnou vazbu.“

Brunette má před sebou třetí sezonu u týmu, kde jako hráč v roce 1998 vstřelil historicky první gól v klubové historii. V roce 2022 se s Floridou dostal k Presidents’ Trophy, loni byl s Predators mezi finalisty na Jack Adams Award pro trenéra roku.

Letos se ale tým sesypal a dlouho patřil k nejhorším v Západní konferenci. Trotz však doufá, že právě neúspěch z uplynulého ročníku bude pro kabinu motivací. „Potřebujeme větší zapojení, větší nasazení. Systém není špatný, ale hráči mu musí věřit a obětovat se pro něj.“

Sám Brunette uznal, že tým v některých oblastech zklamal. „Není to o tom, že bychom to flákali. Ale něco nefungovalo a musíme přijít na to, co to bylo. Teď si potřebujeme vyčistit hlavu, podívat se na to z nadhledu a najít řešení,“ řekl po skončení základní části.

