Trotz se do trénování nehrne. Ale přece by udělal výjimku!

Patří k nejrespektovanějším jménům v branži. I přes to ale zatím zůstává bez práce. Po minulé sezoně byl vyhozen z Islanders a mělo se za jasnou věc, že zamíří do Winnipegu. Nakonec se tak nestalo. A za každou cenu trénovat nechce, počká si na vhodnou příležitost.

Je to přitom trenér, kterého by brala snad většina týmů. Jen zběžně řečí čísel. V lize má přes osmnáct set odtrénovaných zápasů, z toho 914 z nich vyhrál. Neohroženě mu patří třetí příčka v historických tabulkách. V počtu zápasů na lavičce je dokonce druhý.

Ztělesněná zkušenost, ale také záruka pevného systému a řádu v týmu. Prostě trenér ze staré školy. Ve svém poslední angažmá, tedy na Long Islandu, dovedl podceňovaný tým jednou do finále a jednou do semifinále konference, přičemž v obou případech ho zastavila později mistrovská Tampa Bay.

Když ho Islanders po sezoně vyhodili, byl to pro mnohé šok. Možná to nečekal ani on sám, ale do ničeho rychle neskočil, naopak se rozhodl, že si dá sezonu pauzu. Již zmiňovaný Winnipeg tak musel hledat jinde.

„Na návrat na lavičku ještě úplně připravený nejsem,“ řekl nedávno v jednom z kanadských podcastů. „Než se dá v rodině všechno dohromady, to tipuju tak na prosinec, pak bych si dal menší pauzu, třeba zamířím někam do tepla a pak…“

Svou řeč nedokončil, avšak přeci se našla varianta, v jejímž případě by současný postoj přehodnotil. „Kdyby se ozval tým z Original Six. Ten jsem ještě netrénoval,“ zasnil se. „To by mě opravdu lákalo. Asi jako všechny. V Kanadě jste ale po velkým drobnohledem, v New Yorku taky. V takovýchto týmech mohou působit jenom výjimečné osobnosti, které to nesemele.“

Místečko ale zatím volné není. Bruins, Red Wings i Blackhawks mají teprve od léta nové trenéry a na vyhazov to opravdu nevypadá. Spokojení jsou i Rangers, Canadiens vyjádřili důvěru v Martina St. Louise, takže zbývá pouze Toronto. Nicméně i pozice Sheldona Keefea zůstává pevná.

Uvidíme tedy ještě trenérskou legendu na střídačce?

