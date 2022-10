Trvalo to, ale přece! Velká úleva, říká Robertson

Trvalo to. Rozhodně více, než si fanoušci i představitelé Dallasu představovali. Ale jak se říká, konec dobrý, všechno dobré. Jason Robertson, vycházející ligová hvězda, nakonec podepsal s Dallasem prodloužení smlouvy a obě strany se teď mohou soustředit jen na to, co se děje na ledě.

Třiadvacetiletý útočník měl za sebou životní sezonu. Jak už to bývá, vyšlo to akorát do období, kdy mu končila smlouva. Trval si tak na svém a agentovi zadal jasný úkol: Vyjednej mi, co si zasloužím.

Nakonec je z toho čtyřletý pakt na průměrně 7,75 milionu dolarů ročně. Spokojené tak mohou být obě strany. „V první řadě cítím velkou úlevu,“ řekl krátce po podpisu. „Sezona začíná za týden, začínalo to být hraniční. A to nechcete nikdy.“

Spokojeně kývají i v kancelářích Stars. „Vyjednáváním musíte najít kompromis. Tahle smlouva vyhovuje oběma stranám,“ dodal lodivod organizace Jim Nill.

Mohlo by se zdát, že za „pár zápasů“ dostal Robertson pohádkovou smlouvu, nicméně jeho start do ligové kariéry je zatím vskutku snový. Zatím se mu v 125 zápasech povedlo nasbírat parádních 124 bodů. Do ligy prostě vlétnul jako uragán a nevypadá to, že by měl utichat.

„Má výjimečný hokejový smysl,“ smekl před ním i Nill. „Ví, kde a kdy má stát, aby dal gól. To je dar, který nemá každý. On však ano.“

Menší mezírka? Možná střela z první. Dobře si to uvědomuje i hráč sám, právě této herní činnosti věnoval přes léto nejvíce času. „Přes léto jsem tomu dal fakt hodně, snad se mi to podaří přenést do zápasů. Taky se musím rychleji dostávat přes střední pásmo,“ ví dobře, kde ho tlačí bota.

Další zajímavou věcí, na kterou bude upřena velká pozornost, je změna trenéra. S tím se úzce váže i to, jak rychle se Robertson na nové pokyny dokáže adaptovat.

„Všechno je tu nové, ale řekl bych, že se dokážu rychle a dobře naučit nové věci,“ nevidí v tom problém. „Nemyslím si, že mi to zabere extra moc času. Je to součást mé práce.“

