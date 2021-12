Tuch tasí šavli! Nastal čas jeho vysněného debutu v Buffalu

Snad žádný hokejista se netěšil na letošní zápasovou premiéru tolik jako Alex Tuch. V noci z pondělí na úterý se představí před fanoušky Sabres. Po zranění se vrací rovnou do nového prostředí, které ovšem na druhou stranu důvěrně zná. Jako dítě fandil právě týmu s šavlemi na prsou a splní si tak velký sen.

Tuch se ukáže v ošizeném nočním programu, který značně nabourávají posuny způsobené koronavirovými obtížemi, v utkání proti Blue Jackets. V neděli to prozradil hlavní trenér Buffala Don Granato.

Doposud zraněný útočník se dostal na sever Spojených států v listopadu, když se stal součástí výměny s Jackem Eichelem. Na tento přestup budou fanoušci i všichni funkcionáři klubu vzpomínat ještě dlouhá léta po něm, odešla přece jen hlavní tvář týmu. Tuch pocítí nejvyšší odpovědnost za to, aby se tenhle nákup Sabres vyplatil.

„Bez dvou dní je to pět měsíců od operace. Ušel jsem dlouhou cestu, dostal se do nového týmu, snažil se seznámit se spoluhráči. Jsem spokojený s rehabilitací a konečně do toho můžu naskočit,“ nechal se slyšet Tuch skrze oficiální ligové stránky.

Do této sezony nastupuje vůbec poprvé. Během letní přípravy si naplánoval operaci ramene, která si vyžadovala dlouhou rekonvalescenci. Eichel bude mimo hru ještě déle, zotavuje se po chirurgickém zákroku, který řešil jeho vyhřezlou ploténku.

Hráč i fanda v jedné osobě

Pro Tucha, rodáka ze Syracuse, bude premiéra v Buffalu opravdu speciální. Jako malý kluk sledoval hrdiny v modrobílých dresech, byl jejich obdivovatelem. Teď se může stát jedním z nich.

„Je připravený na sto procent. Nikdy jsem neviděl někoho tolik natěšeného na zápas. Konečně může být tady, obléknout si náš dres,“ přiblížil Granato. „Dodá nám čerstvou sílu. Přidá se k mozaice našich mladých hráčů, kteří ovšem nemají totožnou motivaci, protože na Buffalu nevyrostli.“

Tuch by se měl představit v útoku s Dylanem Cozensem a Brettem Murraym, se kterými v neděli trénovat. Do plného tréninku přitom naskočil teprve před šesti dny.

Osmnáctý hráč draftu 2014 zatím v základní části NHL stihl 255 zápasů, šest z toho v Minnesotě, která jej na velkou scénu přivedla. Zbytek kariéry trávil pod křídly města hříchů. Za Vegas posbíral 139 bodů (61+78) a náleží mu tak role sedmého nejproduktivnějšího hráče v krátkodobé historii Golden Knights. Mezi střelci je dokonce v elitní pětce.

Kromě Tucha by se brzy do sestavy Sabres mohl znovu podívat ještě brankář Craig Anderson. Od počátku listopadu řeší zranění v dolní části těla a po konci posledního tréninku Buffala testoval svou kondici přímo na ledě.

Aktualizace: Alex Tuch se nakonec dneska v noci debutu za Buffalo nedočká, zápas byl odložen.

