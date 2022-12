Tučňáci, budíček! Absolutně jsme to nezvládli, hlesl kouč

Pro jeden tým tragédie, pro ten druhý gejzír radosti. Jestli šel nějaký fanoušek za stavu 4:0 pro Penguins spát s tím, že je po zápase, musel se ráno pořádně divit. Detroit vstřelil pět gólů za sebou a díky výhře v prodloužení bral i druhý bod. To domácí Tučňáci marně hledali slova.

První třetina byla přitom naprosto jednoznačná. Penguins na soupeře vletěli, vstřelili čtyři branky a vyhnali Villeho Hussa z brány. Nic nenasvědčovalo tomu, že by měla přijít jakákoliv komplikace. „Mysleli jsme si, že je po zápase,“ přiznal po utkání Jevgenij Malkin.

Detroitu se ale podařilo zamknout bránu, za záda Hellberga, jenž Hussa vystřídal, neprošel ani puk. Na druhé straně ale ano. K obratu zavelel brankou Larkin, přidali Veleno a Berggren. Když tři minuty před koncem vyrovnal Perron, zavládl v aréně šok. Ten byl dokonán v prodloužení, které rozhodl Walman.

Obří šok, možná i ostuda. Penguins si byli vědomi, že takové zápasy nesmí ztrácet. Tím spíš, že patří mezi nejzkušenější týmy ligy. Momentálně jsou z toho tři prohry v řadě, neméně ostudný byl i poslední pětigólový příděl od Islanders.

„V lize jsou dobří všichni, je jedno, o kolik vedete gólů. Musíte hrát až do konce,“ litoval po zápase ruský útočník. „Dají dva góly a je to úplně jiný zápas. Celý tým chyboval, je to pro nás lekce.“

Se svým svěřencem souhlasil i trenér Mike Sullivan: „Nehráli jsme tak, jak jsme měli. Je to jednoduché, zápas jsme nezvládli. Nehrajeme teď vůbec týmově. Hokej je o dost těžší, když nehrajete jako tým. Z nějakého důvodu jsme v posledních zápasech v tomto ohledu dost mimo.“

Zatímco domácí smutnili, hosté se radovali. Bylo to počtvrté v historii slavné organizace, kdy se podařilo zvrátit čtyřgólový deficit.

„Skvělý zápas,“ zářil po zápase Jake Walman, střelec vítězné branky. „Ukázali jsme velkou odolnost. Po první třetině jsme věděli, že je zle. Ale dali jsme se dohromady.“

S jedním z hrdinů souhlasil i trenér Derek Lalonde. „Nebyli jsme úplně strašní, rozhodně ne natolik, aby to bylo 0:4. V první třetině jsme nezvládli nějaké klíčové chvíle, ale od té doby jsme byli excelentní. Výhru jsme si zasloužili.“

Share on Google+