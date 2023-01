Tučňáci chtějí vyřadit Jágrův dres. Nejdřív přijeďte do Prahy, přeje si legenda

V Pittsburghu měli plán. V dubnu poctít jednoho z nejlepších plejerů v dějinách Pens vyvěšením trikotu pod strop PPG Paints Areny. Jenže Jaromír Jágr má jinou představu. Stále ještě hraje na profesionální úrovni, stále ještě nepověsil brusle na hřebík. A tak se na takový ceremoniál ještě necítí. Když se nedávno potkal s Philem Bourquem, spoluhráčem z časů ve Steel City, nastínil mu svou vizi. Penguins by chtěl český veterán vidět v Praze.

Jágr vyhrál s Bourquem zkraje devadesátých let dva Stanley Cupy.

Dobře se znají, rozumí si.

Oba platí za oblíbence fanoušků Penguins, byť část z nich Jágrovi dodnes neodpustilo minimálně dvě záležitosti. To, že kladenský patriot kdysi řekl, že v Pittsburghu umírá zaživa. A také fakt, že se při svém návratu do NHL rozhodl pro největšího rivala.

Letce z Philadelphie, vzpomínáte?

Kdo ví, třeba možná i o tom spolu s bývalým americkým hokejistou mluvil.

O čem byla řeč určitě, je zmíněné vyřazení Jágrova dresu. O gestu od Tučňáků, které by jednou provždy dalo zapomenout na zmíněné křivdy a hlavně by s puncem věcnosti posunulo "Džegra" mezi pittsburské ikony.

Bourque měl podle zámořského tisku Jágrovi říct: "Chtěl bych, abys zavřel oči a představil si, jak by taková sláva měla vypadat. Víš, určitě tam bude Mario, bude to noc, kdy vystoupá tvoje osmašedesátka vedle jeho šestašedesátky."

Pak pokračoval: "V klubu přemýšlejí o dubnu."

Jágr podle Bourquea odpověděl: "Já jsem ještě neskončil s hokejem. O vyvěšení mého čísla stojím, ale až to zabalím. A mám jednu vizi, jeden sen. Líbilo by se mi, kdyby Penguins přijeli do Prahy, odehráli tu zápas. Já bych vhodil slavnostní buly a oficiálně ukončil kariéru."

Teprve pak by podle Jágra přišla ideální chvíle pro to, aby jeho trikot vystoupal pod strop PPG Paints Areny. "Pár týdnů po té pražské návštěvě bych dorazil do Pittsburghu," přiblížil Bourquemu svou představu.

Zamlouvalo by se vám, kdyby se zhmotnila? Pens mají v Česku ohromnou fanouškovskou základnu, Jágr platí doma za hokejového "nadčlověka". Lístky by nejspíš mizely ještě rychleji, než hvězdný útočník prchal svým strážcům v dobách své největší slávy.

V dobách, kdy nosil tučňáka na prsou a vlála za ním dlouhá kštice. Vpředu byznys, vzadu party, však víte.

Share on Google+