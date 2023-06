Tučňáci na trhu? Žádná velká jména nečekejte, hlásí Dubas. A je nespokojen s gólmany

Na jméno Kylea Dubase v Pittsburghu asi bude potřeba si chvíli zvykat, on sám nicméně nezahálí. S blížícím se letním obdobím trochu odkryl karty. Řekl totiž, že chce jen doplnit kádr, žádné velká jména a hvězdy vodit nechce.

Jinými slovy, chce jen dostavět kádr kolem velké trojky, tedy kolem Sidneyho Crosbyho, Jevgenije Malkina a Kriste Letanga. Žádný drahý podpis se tak nedá čekat.

„Žádné velké jméno, které by plnilo titulky, to asi nebude,“ řekl Dubas. „Pravděpodobně půjde o nenápadnější hráče. Na trhu rozhodně nebudeme hledat drahé útočníky s velkým jménem na dlouhý kontrakt.“

Nedostatek špičkových hráčů není podle Dubase problém. Problémem je šířka kádru a Dubas řekl, že řešením mohou být právě méně nápadní hráči do třetí či čtvrté brázdy.

„Do útoku potřebujeme přidat talent,“ dodal Dubas. „Potřebujeme mít hráče ve třetí nebo čtvrté lajně, kteří mohou přidat nadstavbu, ať už jde o ofenzivní šikovnost, bránění oslabení nebo rychlost.“

Kromě toho bude podle nového prezidenta hokejových operací potřeba, aby se tým omladil a okysličil. Jak? Třeba sázkou na hráče, kteří se jinde trápili. „Většina mladých bude chtít hodně peněz i delší smlouvu, ale vždy se objeví někteří, kteří se potřebují prosadit a smlouva je tolik nezajímá,“ dodal.

Nejpalčivějším problémem ale bude brankoviště. Tristan Jarry by se mohl stát nechráněným volným hráčem poté, co strávil poslední tři sezóny jako brankářská jednička. Osmadvacetiletý gólman měl v této sezóně bilanci 24-13-7 s průměrem 2,90 gólu na zápas a úspěšností zákroků 90,9 %.

Podle Dubase není v současné době v organizaci žádný brankář, který by byl schopen Jarryho v příští sezóně nahradit.

„Máme podepsaného Caseyho DeSmitha, ale Tristana ještě ne,“ ví Dubas. „V minulých letech vždy někdo vyrůstal, ať už to byl Tristan nebo třeba Matt Murray. Nikoho takového zatím nemáme. Máme mladé brankáře, kteří se nám líbí, ale nikoho, kdo by měl na post jedničky. Takže se buď bude muset najít řešení s Tristanem, nebo to budeme muset řešit jinak.“

