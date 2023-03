Tučňáci v maléru! V boji o play-off čelí šelmám a ztrácí dech, co na to Crosby?

Floridští Panteři vyhráli pět z posledních šesti duelů. Táhne je superstar v ideálním věku, jistý Matthew Tkachuk. Celý tým je postavený na rychlosti, nasazení a důrazu. V tuto chvíli se "Cats" jeví jako klub, co sebevědomě mašíruje za kořistí. A tím je postup do vyřazovacích bojů. Dech naopak dochází nejstaršímu mančaftu v celé lize – nadšení z posil vyprchalo a Pittsburgh prohrál kvartet zápasů při ostudném skóre 7:18. Každý bod přitom má pro Pens cenu zlata.

16krát za sebou postoupili do play-off.

Série je to mimořádná a obdivuhodná, těžko byste hledali obdobnou napříč zámořskými sporty. Zlatá éra, jejímiž tvářemi jsou Sidney Crosby, Kris Letang a Jevgenij Malkin.

Teď může tahle šňůra skončit, protože Tučňáci začali prohrávat. Padli čtyřikrát v řadě a poté co se pohybovali na její hraně, vypadli z postupové osmičky.

Lakmusovým papírkem, který věrně ukázal, jak na tom Pittsburgh je ve srovnání s aspiranty na ovládnutí Východní konference, byl dvojzápas s NY Rangers. Byly z toho dvě prohry, jedna vyloženě drtivá (0:6).

Crosby, lídr Penguins, se snažil nepanikařit. "Už jsme v těžkých situacích byli a dobře víme, že jednoduše musíme otočit list a jít dál. Zároveň je nám jasné, že je potřeba makat po celých 60 minut, abychom měli šanci zvítězit."

Trable skvadry kouče Mikea Sullivana nicméně následně prohloubila hořká porážka s Ottawou (1:2).

"Kluci se snaží, bojují, ale nedaří se nám v koncovce. Musíme zkrotit emoce a jít dál," míní Sullivan."Fakt jsme dřeli, ale nedokázali jsme dát další gól," štvalo Crosbyho.

Senátoři způsobili, že Cats mohli Pens přeskočit a vystrnadit z osmého fleku, byť jen o jediný bod. Útěchou budiž fakt, že Pittsburgh má kousíček před sebou i NY Islanders, přičemž stačí předčít jednoho z konkurentů.

Jde ale o slabou, chatrnou náplast.

Florida nehodlá zvolnit a doufat jen v to, že pod sebe při troše štěstí dostanete divizního rivala a zbude na vás poslední postupové místo, by bylo pošetilé, naivní a riskantní zároveň.

Tučňáci to vědí.

Musí zlepšit defenzívu a hlavně proměňovat šance. Bez výmluv na marody. Právě promrhané příležitosti stály borce ze Steel City čtvrtou prohru v řadě. Zároveň je ale 48 střel, co naposledy vypálili, příslibem.

Stále umí při stoprocentním a houževnatém výkonu soupeře přehrát.

Jen to musí předvádět opakovaně, pak přijdou trefy i body. "Bude to boj o postup až do konce, " ví Sullivan. Sám nic nepodcení, dokáže ale večer co večer z kabiny plné kmetů vyždímat maximum? Obzvlášť když to občas nepřinese ovoce?

Především souboje s Blueshirts naznačily, že Pens dochází dech.

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 300 Kč na své první sázky!

Share on Google+