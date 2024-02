Tuctová posila? Ani omylem! S klíčovou rolí počítám, vzkazuje Monahan

Sean Monahan byl na seznamu posil snad všech týmů, které před play off hledají centra. Nakonec se stěhoval do Winnipegu, kde by měl mít ušitou roli na míru na postu druhého centra, kde by měl řídit lajnu s Nikolajem Ehlersem a Colem Perfettim.

Hned v neděli Monahan s týmem trénoval. Nedělní trénink se konal jen dva dny poté, co Jets získali Monahana v rámci výměny s Montrealem za volbu v prvním kole draftu a podmíněnou volbu ve třetím kole.

"Jsme z této výměny nadšení," řekl trenér Winnipegu Rick Bowness. "Sean bude pro tento tým velkou posilou. Skvěle se k nám hodí. Má skvělý charakter, pracovní morálku, je to opravdu dobrý spoluhráč. Takže přesně zapadne do kultury, kterou jsme tu vytvořili, a jsme nadšeni, že ho máme."

Devětadvacetiletý Monahan v této sezoně nasbíral dohromady 35 bodů (13 gólů, 22 asistencí) ve 49 zápasech. Navázat na to bude chtít ve Winnipegu, a to na pozici druhého centra.

"To je jednoznačně místo, na kterém mu chceme dát šanci," dodal Bowness. "Musíme mu dát minuty, aby týmu co nejvíce pomohl. Opět to bude trvat pár zápasů, než se sehraje, ale jsme si jisti, že pro nás odvede opravdu dobrou práci."

Bowness dodal, že kromě toho, že Monahan vyplní potřebu v první šestce, dostane příležitost v přesilovce, která se Jets v této sezoně nedaří. "Doufáme, že v přesilovce pomůže, rozhodně," řekl Bowness.

Nervozita však bude pracovat, přeci jen jde o úplně neznámé prostředí.

"Takhle nervózní jsem na tréninku už dlouho nebyl," usmál se. "Přicházíte mezi nové lidi a do nového klubu, se vším se seznamujete. Jako hráč si přejete jen to, abyste měli šanci hrát v play off. Myslím, že budeme mít dobrou šanci. Hrát v Kanadě je o to výjimečnější."

Kapitán Jets Adam Lowry považuje příchod Monahana za důvěru vedení směrem k týmu. "Je příjemné vědět, že máme důvěru majitelů a že nám věří a jsou ochotni utrácet," přikývl Lowry. "Na Seana se opravdu těšíme a je skvělé, že jsme ho získali."

