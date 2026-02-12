Tuhý odpor, pak nálož. Kanada na jiném levelu, Čechy vyškolila pěti góly

12. února 19:09Ondřej Mach
(MILÁN, od našeho zpravodaje) Nenechali se vyloženě semlít dream teamem plným hvězd, rozdali si to s ním zcela bez bázně. Čeští hokejisté v prvním střetnutí na olympijském turnaji udatně čelili Kanadě, herně drželi krok, seč jim síly stačily. Než se gigant náležitě rozehřál... Nakonec slízli vysokou ťafku 0:5.
Čtyři nabouchané lajny. Extrémní rychlost, dovednosti. K tomu megastars světového hokeje typu McDavid, MacKinnon, Crosby nebo Makar.
Aby národní tým zaskočil superfavorita? To by se muselo sejít v podstatě všechno na 110 %.
Český recept měl spočívat v odvaze, disciplíně. Žádný přehnaný respekt. Trenéři si přáli, aby hráči věřili ve své schopnosti. A návod, s kterým před necelými dvěma lety uspěli v na zlatém MS v Praze.
Z počátku ustáli dominantní nástup Kanady, který se dal předpokládat, přestože po faulu Sedláka ze 3. minuty hrozila elitní přesilovková formace. Češi se ale s tempem zámořského velikána srovnali a jakž takž stíhali.
Jako první napnul v 8. minutě síť MacKinnon, rozhodčí však okamžitě rozpažili. Neplatí! Suzuki totiž předtím předtím v souboji podrazil Ruttu. Milánskou arénu – velmi hojně obsazenou českými příznivci – dostal do varu individuální výlet Nečase.
Vůbec nejnadějnější příležitost spálil v 19. minutě Kämpf, svou dorážku namířil jen do lapačky ležícího brankáře Binningtona. Po dějství, které se tedy vyvíjelo nad očekávaní, polila Česko studená sprcha. Jen šest vteřin před sirénou Macklin Celebrini šikovně tečoval nahozený puk před Dostálem a otevřel skóre – 0:1.
I ve druhé periodě byste ve hře národního týmu marně pozorovali bojácnost. Vypracoval si své šance, Binnington mezi tyčemi nemohl zrovna luštit křížovky. V takovém sváru ale potřebujete některou z nich nutně proměnit... Což se nepodařilo ani Pastrňákovi z rajónu mezi kruhy.
Javorové listy za to Červenku a spol nechaly zaplatit ve 27. minutě. A uznale pokynout museli i čeští fanoušci: Marnerova žabička přes ležícího beka? Mark Stone mohl jen smeknout a poděkovat, skóroval do prázdné klece – 0:2. Aplaus si posléze vysloužil Dostál, v přečíslení 2 na 1 nádherně (a dvakrát) sebral gól McDavidovi.
Rulíkova parta dokonce několikrát vedla na střely, maskovaný muž Binnington nicméně adresoval kritikům argument, proč by měl být kanadským číslem jedna. Kousek hokejové geniality pak s otevřeným okýnkem v české obraně předvedl Bo Horvat, kličkou do bekhendu zvětšil příkop mezi oběma celky – 0:3.
V takovou chvíli prostě promarněné šance mrzí. Kanada si ve třetí části výsledek ohlídala: ve 48. minutě smrtící přesilovou souhru vyšperkoval Nathan MacKinnon – 0:4, pak ještě po geniální pobídce McDavida udeřil Nick Suzuki – 0:5. Favorit potvrdil, že do Milána přiletěl na byznys trip pro zlato.
Češi každopádně v analýze najdou pozitiva. Vyždímat z nich body by bylo záhodno už v pátek, kdy se střetnou s outsiderem z Francie.
ČESKO – KANADA 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)
Branky a nahrávky: 20. Celebrini (Makar, McDavid), 27. Stone (Marner, Crosby), 38. Horvat (Marchand, Harley), 48. MacKinnon (McDavid, Crosby), 54. Suzuki (McDavid, Harley).
Rozhodčí: Holm, McCauley – Briganti, Cherrey.
Vyloučení: Doplníme později.
Využití: Doplníme později.
Střely na branku: Doplníme později.
Diváci: Doplníme později.
Česko: Dostál – Šimek, Hronek, Kempný, Gudas, Rutta, Špaček, Kundrátek – Nečas, Hertl, Pastrňák – Palát, Kämpf, Kaše – Červenka, Sedlák, Tomášek – Kubalík, Faksa, Stránský – Flek. Trenér: Rulík.
Kanada: Binnington – Toews, Makar, Morrissey, Parayko, Doughty, Harley, Theodore – Celebrini, McDavid, Wilson – Hagel, MacKinnon, Suzuki – Stone, Crosby, Marner – Marchand, Horvat, Reinhart – Bennett. Trenér: Cooper.
|TÝM
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|SKÓRE
|BODY
|1.
|
Kanada
|1
|1
|0
|0
|0
|5:0
|
3
|2.
|Švýcarsko
|1
|1
|0
|0
|0
|4:0
|3
|3.
|Francie
|1
|0
|0
|0
|1
|0:4
|
0
|4.
|Česko
|1
|0
|0
|0
|1
|0:5
|0
Čtvrtek 12. února:
21:10 Lotyšsko – USA (sk. C, Santa Giulia)
21:10 Německo – Dánsko (sk. C, Milano Rho)
Pátek 13. února:
12:10 Finsko – Švédsko (sk. B, Santa Giulia)
12:10 Itálie – Slovensko (sk. B, Milano Rho)
16:40 Francie – Česko (sk. A, Santa Giulia)
21:10 Kanada – Švýcarsko (sk. A, Santa Giulia)
Sobota 14. února:
12:10 Švédsko – Slovensko (sk. B, Santa Giulia)
12:10 Německo – Lotyšsko (sk. C, Milano Rho)
16:40 Finsko – Itálie (sk. B, Santa Giulia)
21:10 USA – Dánsko (sk. C, Santa Giulia)
Neděle 15. února:
12:10 Švýcarsko – Česko (sk. A, Santa Giulia)
16:40 Kanada – Francie (sk. A, Santa Giulia)
19:10 Dánsko – Lotyšsko (sk. C, Milano Rho)
21:10 USA – Německo (sk. C, Santa Giulia)
Úterý 17. února:
12:10 1. osmifinále (Santa Giulia)
12:10 2. osmifinále (Milano Rho)
16:40 3. osmifinále (Santa Giulia)
21:10 4. osmifinále (Santa Giulia)
Středa 18. února:
12:10 1. čtvrtfinále (Santa Giulia)
14:10 2. čtvrtfinále (Milano Rho)
16:40 3. čtvrtfinále (Santa Giulia)
21:10 4. čtvrtfinále (Santa Giulia)
Pátek 20. února:
16:40 1. semifinále (Santa Giulia)
21:10 2. semifinále (Santa Giulia)
Sobota 21. února:
20:40 Utkání o 3. místo (Santa Giulia)
Neděle 22. února:
14:10 Finále (Santa Giulia)
